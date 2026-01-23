Europa to "militarny karzeł", ale nie przegrała wszystkiego, a błędem było wysłanie zaledwie 40 żołnierzy na Grenlandię jako demonstracji wojskowej.

Polityka Donalda Trumpa może długofalowo prowadzić do wzrostu antyamerykańskich nastrojów i prób osłabienia dominacji dolara oraz gospodarki USA.

Afera z zegarkiem posła Andrzeja Szejny kompromituje Lewicę; jego dalsze wystawianie w wyborach będzie wizerunkową katastrofą dla partii.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał budżet, aby nie blokować wypłat dla sfery budżetowej, co było kluczowym powodem tej decyzji

Jakie będą konsekwencje polityki Donalda Trumpa?

Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu wywoła globalne turbulencje, które uderzą w fundamenty amerykańskiej dominacji gospodarczej i amerykańskie sojusze. W ocenie prof. Antoniego Dudka, znanego politologa i historyka, świat zacznie szukać alternatyw dla obecnego porządku. Ekspert w programie „Dudek o polityce” zwrócił uwagę na proces, który może nabrać tempa w przypadku reelekcji kontrowersyjnego polityka.

„Długofalowo konsekwencjami polityki Donalda Trumpa, będzie nie tylko wzrost antyamerykańskich nastrojów na świecie, ale również będą próby obchodzenia dolara jak światowej waluty i próby obchodzenia gospodarki USA” – mówił podczas programu prof. Dudek. Jego zdaniem, nieprzewidywalność i protekcjonizm Waszyngtonu zmuszą inne mocarstwa do dywersyfikacji swoich rezerw walutowych i tworzenia alternatywnych systemów rozliczeniowych. To bezpośrednie zagrożenie dla statusu dolara jako głównej waluty rezerwowej świata, co w perspektywie dekad mogłoby osłabić pozycję Stanów Zjednoczonych.

Dlaczego Europa jest militarnym karłem?

Profesor Dudek nie szczędził również gorzkich słów pod adresem europejskich przywódców, zarzucając im strategiczną krótkowzroczność i brak realnej siły militarnej. Jako przykład podał symboliczną demonstrację wojskową na Grenlandii. „Nie przeprowadza się demonstracji wojskowej, wysyłając 40 żołnierzy na Grenlandię. Tu przywódcy europejscy popełnili błąd” – ocenił.

Diagnoza eksperta jest jednoznaczna. Zdaniem profesora Antoniego Dudka, Europa jest „militarnym karłem”, który popełnia błędy w ocenie sytuacji, ale „jeszcze nie przegrała wszystkiego”. Ta ocena podkreśla dysproporcję między potencjałem gospodarczym a możliwościami militarnymi Starego Kontynentu. W obliczu potencjalnego osłabienia zaangażowania USA w NATO, europejska niemoc może stać się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionu.

Co oznacza afera z zegarkiem Andrzeja Szejny?

Przenosząc analizę na polskie podwórko, prof. Dudek odniósł się do głośnej sprawy posła Lewicy, Andrzeja Szejny, i jego problemów z oświadczeniem majątkowym. Politolog określił sytuację jako kompromitującą dla całej formacji, przypominając, że to nie pierwszy tego typu problem polityka, który w przeszłości z podobnych przyczyn został zdymisjonowany ze stanowiska wiceministra.

Zdaniem profesora, bezradność partii wobec posła jest symptomatyczna. „Lewica nic z nim nie może zrobić, bo nie może go zmusić do złożenia mandatu” – wyjaśnił. Jednocześnie przestrzegł przed dalszym promowaniem kontrowersyjnej postaci. „Jeżeli marszałek Czarzasty i inni politycy Lewicy będą chcieli wystawiać Szejnę w kolejnych wyborach, to wyrządzą tym dużą szkodę, to jest katastrofa wizerunkowa” – stwierdził prof. Dudek, krytykując zachowanie posła, który jego zdaniem zachowuje się „jak dziecko przyłapane na czymś brzydkim”.

