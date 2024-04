Prof. Chmaj w "Dudek o polityce" o rekonstrukcji gabinetu premiera: Odświeżenie rządu daje pewną polityczną siłę [WIDEO]

Porażające! Lech Wałęsa nie wytrzymał i zrobił to w środku nocy! Na kolanach prosi wszystkich o jedno

Znany prawnik, konstytucjonalista, ale też politolog prof. Marek Chmaj został zapytany w programie "Dudek o polityce" o zapowiedzianą przez premeira Donalda Tuska rekonstrukcję rządu. Wiadomo, że do niej dojdzie, bo kilku ministrów z rządu Tuska zostało wskazanych jako kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest już znana nawet konkretna data rekonstrukcji, ponieważ, jak zapowiedział premier wszystko zostanie ogłoszone 10 maja. Czy zdaniem profesora Chmaja takie zmiany zaledwie kilka miesięcy od powołania rządu nie są zbyt wczesne? - Niektórzy z tych ministrów już wcześniej wiedzieli, że będą kandydatowi i że ich misja potrwa pół roku. Mieli konkretną pracę do wykonania, często niewdzięczną, która mogła się stać powodem ich porażki lub narazić ich na krytykę. Ci ministrowie ponieśli polityczny bagaż pracy, która została wykonana w ostatnich miesiącach - ocenił ekspert od polityki.

Jak dodał zmiany w rządzie mogą wyjść na dobre: - Odświeżenie rządu daje pewną polityczną siłę. Mamy też kilku ministrów, którzy nie do końca radzą sobie na tych stanowiskach, zatem powierzenie tych resortów innym ludziom może dać nowy potencjał - ocenił. Po czym uściślił o jakie konkretnie resorty mu chodzi: - Mamy dwa ministerstwa, które jakoś nie są najlepiej oceniane: klimatu i rolnictwa. Tutaj należałoby przemyśleć nową formułę na rozwój tych ministerstw - przyznał prof. Marek Chmaj. Co jeszcze padło w czasie rozmowy? Zapraszamy do obejrzenia całego odcinka programu "Dudek o polityce".

