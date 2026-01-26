Prof. Antoni Dudek przepowiada przyszłość Polski 2050. Nie jest różowo!

Profesor Antoni Dudek wyraził obawy po spotkaniu Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego w sprawie ambasadorów, wskazując na brak konkretów.

Dudek sceptycznie ocenia propozycję Sikorskiego dotyczącą profesjonalizacji służby zagranicznej, uznając ją za "marzenie ściętej głowy".

Politolog przewiduje rozpad partii Polska 2050, a większość jej członków ma trafić do Koalicji Obywatelskiej.

Profesor Antoni Dudek, komentując lakoniczne komentarze po spotkaniu prezydenta i ministra spraw zagranicznych, stwierdził, że jeśli w ciągu 24 godzin nie pojawią się żadne konkrety, należy uznać, iż porozumienie nie zostało osiągnięte.

- Jeśli nie dowiemy się w ciągu 24 godzin ws. konkretów, należy uznać, że panowie nic nie ustalili - wskazał w rozmowie z RMF FM.

Profesor Dudek pozytywnie ocenił niedawną propozycję Radosława Sikorskiego, aby 80 procent nominacji ambasadorskich przypadało zawodowym dyplomatom, a pozostałe 20 procent było dzielone po równo między rząd i prezydenta.

- To by oznaczało, że następuje profesjonalizacja naszej służby zagranicznej – przyznał politolog.

Jednocześnie wyraził sceptycyzm co do jej realizacji: "Ale obawiam się, że to jest marzenie ściętej głowy i niczego takiego nie będzie".

W opinii politologa, wspomniana propozycja "nie jest w interesie żadnej ze stron". Argumentował, że Koalicja Obywatelska, będąca liderem sondaży, swoją popularność zawdzięcza "nieprzejednanej" postawie wobec obozu prawicowego. Z drugiej strony, prezydent Nawrocki, "kreujący się na silnego człowieka prawicy", nie może ustąpić w istotnych sprawach Donaldowi Tuskowi i jego stronnikom.

Przyszłość Polski 2050

Profesor Dudek odniósł się również do niedawnych wypowiedzi Szymona Hołowni, sugerujących możliwość odejścia z Polski 2050 i podkreślających jego związki z większością rządową. Dudek nie uważa, że to zapowiedź zerwania koalicji.

- Nie, ja myślę, że nie. To by oznaczało, że Szymon Hołownia przekreśla właściwie wszystko, co dotąd robił w polskiej polityce. Gdyby nagle zerwał koalicję i co, poszedł do prezesa Kaczyńskiego z nim tworzyć rząd? – tłumaczył.

Zdaniem politologa, obecne działania Hołowni to "próba gaszenia pożaru, który sam wywołał".

- Gdyby nie zrezygnował późnym latem ubiegłego roku z tego, że on już nie będzie kandydował, nie byłoby tego całego kryzysu – powiedział profesor.

Profesor Dudek przewiduje również rozpad partii Polska 2050.

- Polska 2050 się rozleci, tylko nie wiemy, na ile części, ale większość z nich i tak wyląduje w Koalicji Obywatelskiej, jakaś mniejszość w PSL-u i jakieś pojedyncze elektrony się pewnie jeszcze rozejdą w inne strony – dodał.

Prof. Antoni Dudek uważa, że ewentualna groźba zerwania koalicji ze strony Polski 2050 mogłaby skłonić premiera Donalda Tuska do zaryzykowania rządu mniejszościowego.

