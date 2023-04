Prezydent Zełenski i premier Morawiecki podpisali memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy

Kwaśniewski doradza Dudzie ws. Zełenskiego! To nie wszystkim się spodoba

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski składa w środę (5 kwietnia) oficjalną wizytę w Polsce. Wołodymyr Zełenski przed południem spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Zełenski opublikował w mediach społecznościowych swoje zdjęcie ze spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą w Warszawie. Komentarz do zdjęcia głosi: "w przyszłości nie będzie między naszymi narodami granic - politycznych, gospodarczych i - co bardzo ważne - historycznych". Zełenski dodał następnie: "w tym celu najpierw musimy zwyciężyć, ale żeby to zrobić, musimy wciąż podążać ramię w ramię". Prezydent Ukrainy miał też zaplanowane spotkanie w KPRM - z premierem Mateuszem Morawieckim. W obecności prezydenta Zełenskiego i premiera Morawieckiego podpisane zostały dwa dokumenty: memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy oraz porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kaliber 125 mm.

Zgodnie z harmonogramem wizyty prezydenta Ukrainy, przewidziane jest jeszcze Polsko-Ukraińskie Forum Współpracy Gospodarczej z udziałem prezydentów Dudy i Zełenskiego, spotkanie par prezydenckich z osobami zaangażowanymi w pomoc Ukrainie oraz wystąpienia publiczne Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego na Dziedzińcu Zamku Królewskiego.