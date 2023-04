i Autor: AP Zełenski z żoną w Pałacu Prezydenckim. Tak przywitał ich Duda

Patetyczna atmosfera

Wzruszające słowa Andrzeja Dudy do Wołodymyra Zełenskiego. Aż ciarki przechodzą po plecach

Wołodymyr Zełenski przyjechał do Polski. Prezydent Ukrainy, któremu towarzyszy żona, spotkał się z Andrzejem Dudą i jego małżonką. Po serdecznym przywitaniu polski prezydent we wzruszających słowach zwrócił się do Wołodymra Zełenskiego. Aż ciarki przechodzą po plecach.