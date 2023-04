Dr Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oceniła, jakie znaczenie dla Polski, Ukrainy, ale i świata ma przyjazd Wołodymyra Zełenskiego. - To jest wizyta na poziomie przyjazdu Joe Bidena do Polski – oceniła w rozmowie z WP. - To są takie wydarzenia, które jednoczą wokół obozu rządzącego. To jest jednak wizyta prezydenta kraju, w którym toczą się działania wojenne. Pojawia się tu aspekt bezpieczeństwa, a my jesteśmy krajem frontowym – stwierdziła ekspertka.