Prezydent Wenezueli i jego żona oskarżeni w Nowym Jorku! Pokłosie ataku na Wenezuelę

Prokurator generalna Stanów Zjednoczonych, Pamela Bondi, poinformowała o postawieniu zarzutów Nicolasowi Maduro i jego żonie Cilii Flores.

- Nicolas Maduro został oskarżony o spisek narkotykowo-terrorystyczny, spisek w zakresie importu kokainy, posiadanie broni maszynowej i urządzeń niszczących oraz spisek w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym - przekazała.

W swoim poście podziękowała także Donaldowi Trumpowi za "odwagę do wymagania sprawiedliwości" oraz żołnierzom zaangażowanym w przeprowadzoną akcję.

Reakcja Wenezueli

Wiceprezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez oświadczyła, że nie wiadomo, gdzie znajduje się przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona, i zażądała dowodów na to, że żyją. Potępiła atak na Wenezuelę, który kosztował życie urzędników, żołnierzy, niewinnych i cywilów. Minister spraw wewnętrznych Wenezueli Diosdado Cabello ocenił, że USA "tylko częściowo" osiągnęły swoje cele przy pomocy ataków i wezwał do mobilizacji zwolenników rządu. Minister obrony Vladimir Padrino oświadczył, że Wenezuela będzie stawiać opór zagranicznym wojskom, nazywając atak "najbardziej przestępczą agresją wojskową". Władze w Caracas oceniły również, że USA chcą przejąć kontrolę nad wenezuelskimi złożami ropy.

Reakcja międzynarodowa

Szef MSZ w Caracas Yvan Gil poinformował, że Wenezuela złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sobotniego ataku. We wniosku napisano, że USA przeprowadziły „brutalne, nieuzasadnione i jednostronne” bombardowania celów wojskowych i cywilnych w Caracas i innych miastach Wenezueli. Gil dodał, że „żaden tchórzliwy atak nie da rady sile narodu, który wyjdzie z tego zwycięsko”.

Szczegóły ataków

Wśród celów zaatakowanych przez wojsko USA w Wenezueli były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony i dowództwo armii, a także baza lotnicza La Carlota, lotnisko w Higuerote oraz szkoła wojskowa w La Guaira. Najważniejsze instalacje państwowego wenezuelskiego koncernu naftowego PDVSA nie ucierpiały w wyniku ataków, a prace związane z wydobyciem i rafinacją ropy prowadzone były w sobotę normalnie.

