Prezydent Węgier w Polsce. Tak został przywitany w Przemyślu

Głównym celem wizyty jest udział w uroczystościach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które są organizowane naprzemiennie w Polsce i na Węgrzech, zazwyczaj w miastach o szczególnym znaczeniu dla relacji między oboma narodami. Święto to, ustanowione w 2007 roku decyzjami parlamentów obu państw, symbolizuje długotrwałe więzi historyczne, kulturowe i społeczne łączące Polaków i Węgrów.

Program wizyty w Przemyślu

Wizyta prezydentów rozpocznie się około godziny 9:30 na przemyskim Rynku, gdzie odbędzie się ceremonia powitania prezydenta Węgier przez prezydenta Polski. Następnie zaplanowano spotkanie obu prezydentów oraz udział w uroczystościach związanych z obchodami święta.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń w Przemyślu:

Godz. 9:30: Ceremonia powitania prezydenta Węgier Tamása Sulyoka przez prezydenta Polski Karola Nawrockiego – plac przed Urzędem Miejskim w Przemyślu.

Godz. 9:50: Spotkanie prezydentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu.

Godz. 10:00: Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów w Wielkiej Sali Narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Po zakończeniu rozmów plenarnych, Karol Nawrocki i Tamás Sulyok odwiedzą Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, gdzie przewidziane są oświadczenia dla mediów.

Dalsze plany prezydentów

Po uroczystościach w Przemyślu, obaj prezydenci udadzą się do Budapesztu. Jak poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz, celem tej podróży jest kontynuacja rozmów z prezydentem Węgier, a także spotkanie z premierem Viktorem Orbánem. Poprzednie planowane spotkanie polskiego prezydenta z węgierskim premierem nie doszło do skutku z powodu wizyty Orbána w Moskwie. Według węgierskich dziennikarzy, 23 marca prezydent Karol Nawrocki ma udzielić Orbánowi poparcia przed zbliżającymi się wyborami.

