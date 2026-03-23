Nawrocki napisał do Czarzastego i Hołowni. Dobór słów to wyraźny sygnał?

Sara Osiecka
2026-03-23 8:03

Prezydent Karol Nawrocki, w swojej roli głowy państwa, regularnie komunikuje się z marszałkami Sejmu, pełniącymi funkcję drugiej osoby w państwie. Analiza korespondencji prezydenta z poprzednim marszałkiem, Szymonem Hołownią, oraz obecnym, Włodzimierzem Czarzastym, ujawnia subtelne, lecz znaczące różnice w zastosowanych zwrotach grzecznościowych. Te niuanse, w połączeniu z publicznymi wypowiedziami prezydenta, mogą świadczyć o zmieniającej się dynamice relacji między tymi kluczowymi urzędami.

Nawrocki, Czarzasty

i

Autor: Marcin Gadomski/Super Express, Paweł Dąbrowski/Super Express Karol Nawrocki w szarym garniturze i jasnoniebieskiej koszuli oraz Włodzimierz Czarzasty w jasnej marynarce w kratę i błękitnej koszuli.
  • Prezydent Karol Nawrocki używał zwrotu "Szanowny Panie Marszałku" w korespondencji z Szymonem Hołownią, natomiast w pismach do obecnego marszałka, Włodzimierza Czarzastego, stosuje skróconą formę "Panie Marszałku".
  • Prezydent publicznie kwestionował legitymację wyborczą marszałka Czarzastego ) oraz krytykował koncepcję "wet marszałkowskich".
  • Zarówno zmiana zwrotów grzecznościowych, jak i publiczne wypowiedzi prezydenta oraz odpowiedź marszałka wskazują na znaczące napięcie między Prezydentem a Marszałkiem Sejmu.

Na początku kadencji Karola Nawrockiego, kiedy funkcję marszałka Sejmu sprawował Szymon Hołownia, prezydent skierował do niego pisma zawierające projekty ustaw. W tych dokumentach, nad częścią merytoryczną, widniał odręcznie napisany zwrot grzecznościowy: "Szanowny Panie Marszałku". Ta forma, charakteryzująca się pełnym szacunkiem i formalnością, jest powszechnie stosowana w oficjalnej korespondencji między wysokimi urzędnikami państwowymi.

Korespondencja z Czarzastym

Po rotacji na stanowisku marszałka Sejmu i objęciu go przez Włodzimierza Czarzastego, styl korespondencji prezydenta uległ zmianie. W pismach kierowanych do obecnego marszałka, zawierających projekty nowych ustaw, zwrot grzecznościowy został skrócony do "Panie Marszałku". Brak przymiotnika "Szanowny" może być interpretowany na wiele sposobów – od świadomego gestu prezydenta, po subtelne odzwierciedlenie napięć w relacjach politycznych.

Różnice w korespondencji nabierają dodatkowego kontekstu w świetle publicznych wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent niejednokrotnie wyrażał krytykę pod adresem marszałka Włodzimierza Czarzastego. W styczniu prezydent Nawrocki publicznie poddał w wątpliwość legitymację wyborczą marszałka Czarzastego, przypominając, że zdobył on w wyborach parlamentarnych niewiele ponad 20 tysięcy głosów (faktycznie było to ponad 22 tysiące), przegrywając z osobą startującą z ostatniego miejsca na tej samej liście. Prezydent zaznaczył, że marszałek objął swoje stanowisko dzięki umowie koalicyjnej.

- Nie kwestionuję tego jako prezydent Polski, ale zwykli Polacy, tacy jak ja i jak wielu z nas, chyba mają poczucie, że budzi to pewien absmak - mówił.

Kwestia "wet marszałkowskich"

Prezydent odniósł się również do koncepcji tzw. "wet marszałkowskich", o których wcześniej mówił marszałek Czarzasty. Marszałek tłumaczył, że chodzi mu o polityczne powstrzymywanie projektów ustaw, które uważa za populistyczne lub nieposiadające zagwarantowanego finansowania. Prezydent Nawrocki skomentował to następująco:

- Oto wychodzi człowiek, nie tylko postkomunista, ale z poparciem 20 tys. głosów i mówi do człowieka, który ma 10,5 mln głosów w wyborach bezpośrednich, że będzie korzystał z weta, którego nie ma, w stosunku do jego inicjatywy ustawodawczej - wskazywał prezydent.

Odpowiedź Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty nie pozostawał dłużny na zarzuty prezydenta. W odpowiedzi na oskarżenia o blokowanie prezydenckich projektów ustaw, marszałek krótko i dosadnie skomentował.

- Prezydent nie jest bogiem - stwierdził.

Ta wymiana zdań i subtelne różnice w korespondencji wskazują na złożoność i napięcie w relacjach między dwoma najważniejszymi urzędami w Polsce.

W naszej galerii zobaczysz, jak Włodzimierz Czarzasty dba o ptaki:

Włodzimierz Czarzasty robi budki dla ptaków Sejm/Piotr Tracz
Galeria zdjęć 31
Sonda
Czy Włodzimierz Czarzasty to dobry marszałek Sejmu?
TRUMP GROZI NATO! WIELKI SUKCES TUSKA Z ETS2 I AFERA GIERTYCHA Z MILIONAMI W TLE | Dudek o Polityce
Super Express Google News
DUDEK o polityce
TRUMP GROZI NATO! WIELKI SUKCES TUSKA Z ETS2 I AFERA GIERTYCHA Z MILIONAMI W TLE | Dudek o Polityce
DUDEK o polityce
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
WŁODZIMIERZ CZARZASTY