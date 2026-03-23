Nawrocki napisał do Czarzastego i Hołowni. Dobór słów to wyraźny sygnał?

Prezydent Karol Nawrocki używał zwrotu "Szanowny Panie Marszałku" w korespondencji z Szymonem Hołownią, natomiast w pismach do obecnego marszałka, Włodzimierza Czarzastego, stosuje skróconą formę "Panie Marszałku".

Prezydent publicznie kwestionował legitymację wyborczą marszałka Czarzastego ) oraz krytykował koncepcję "wet marszałkowskich".

Zarówno zmiana zwrotów grzecznościowych, jak i publiczne wypowiedzi prezydenta oraz odpowiedź marszałka wskazują na znaczące napięcie między Prezydentem a Marszałkiem Sejmu.

Na początku kadencji Karola Nawrockiego, kiedy funkcję marszałka Sejmu sprawował Szymon Hołownia, prezydent skierował do niego pisma zawierające projekty ustaw. W tych dokumentach, nad częścią merytoryczną, widniał odręcznie napisany zwrot grzecznościowy: "Szanowny Panie Marszałku". Ta forma, charakteryzująca się pełnym szacunkiem i formalnością, jest powszechnie stosowana w oficjalnej korespondencji między wysokimi urzędnikami państwowymi.

Korespondencja z Czarzastym

Po rotacji na stanowisku marszałka Sejmu i objęciu go przez Włodzimierza Czarzastego, styl korespondencji prezydenta uległ zmianie. W pismach kierowanych do obecnego marszałka, zawierających projekty nowych ustaw, zwrot grzecznościowy został skrócony do "Panie Marszałku". Brak przymiotnika "Szanowny" może być interpretowany na wiele sposobów – od świadomego gestu prezydenta, po subtelne odzwierciedlenie napięć w relacjach politycznych.

Różnice w korespondencji nabierają dodatkowego kontekstu w świetle publicznych wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent niejednokrotnie wyrażał krytykę pod adresem marszałka Włodzimierza Czarzastego. W styczniu prezydent Nawrocki publicznie poddał w wątpliwość legitymację wyborczą marszałka Czarzastego, przypominając, że zdobył on w wyborach parlamentarnych niewiele ponad 20 tysięcy głosów (faktycznie było to ponad 22 tysiące), przegrywając z osobą startującą z ostatniego miejsca na tej samej liście. Prezydent zaznaczył, że marszałek objął swoje stanowisko dzięki umowie koalicyjnej.

- Nie kwestionuję tego jako prezydent Polski, ale zwykli Polacy, tacy jak ja i jak wielu z nas, chyba mają poczucie, że budzi to pewien absmak - mówił.

Kwestia "wet marszałkowskich"

Prezydent odniósł się również do koncepcji tzw. "wet marszałkowskich", o których wcześniej mówił marszałek Czarzasty. Marszałek tłumaczył, że chodzi mu o polityczne powstrzymywanie projektów ustaw, które uważa za populistyczne lub nieposiadające zagwarantowanego finansowania. Prezydent Nawrocki skomentował to następująco:

- Oto wychodzi człowiek, nie tylko postkomunista, ale z poparciem 20 tys. głosów i mówi do człowieka, który ma 10,5 mln głosów w wyborach bezpośrednich, że będzie korzystał z weta, którego nie ma, w stosunku do jego inicjatywy ustawodawczej - wskazywał prezydent.

Odpowiedź Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty nie pozostawał dłużny na zarzuty prezydenta. W odpowiedzi na oskarżenia o blokowanie prezydenckich projektów ustaw, marszałek krótko i dosadnie skomentował.

- Prezydent nie jest bogiem - stwierdził.

Ta wymiana zdań i subtelne różnice w korespondencji wskazują na złożoność i napięcie w relacjach między dwoma najważniejszymi urzędami w Polsce.

W naszej galerii zobaczysz, jak Włodzimierz Czarzasty dba o ptaki:

TRUMP GROZI NATO! WIELKI SUKCES TUSKA Z ETS2 I AFERA GIERTYCHA Z MILIONAMI W TLE | Dudek o Polityce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.