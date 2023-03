Prezydent Sopotu Jacek Karnowski był śledzony Pegasusem. „To polska afera Watergate”

Beata Mazurek usadziła dwoma słowami prezydenta młodzieniaszka, który startował z poparciem PiS! Nazwała go...

O tym, że Karnowski był śledzony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne przy pomocy stworzonego w Izraelu programu Pegasus, poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Do inwigilacji doszło w latach 2018-2019. – „To naruszenie prywatności i godności człowieka. Na pewno tego tak nie zostawię. Tych, którzy inwigilowali swoich przeciwników politycznych, należy postawić przed Trybunałem Stanu” – powiedział Karnowski na łamach „GW”.

Prezydent Sopotu i lider ruchu samorządowego „TAK! Dla Polski” zabrał też głos na antenie TVN24. – „Co pan czuje, wiedząc, że był śledzony przez cały czas, także w sytuacjach intymnych?” - prowadzący program spytał polityka. – „Wściekłość i brak zgody” – padła odpowiedź Karnowskiego, który dodał, że nie odpuści tej sprawy.

Polska afera na miarę Watergate

- „Tak niestety niszczy się opozycję. Współpracowałem ze śledzonym Pegasusem Krzysztofem Brejzą oraz z Hanną Zdanowską. Widać, że to przeszkadzało CBA. Nigdy się na takie metody nie zgodzę. Cała opozycja doprowadzi do tego, że osoby odpowiedzialne za inwigilację skończą tak samo, jak autorzy afery Watergate” – dodał prezydent Sopotu wspominając amerykańską aferę, która doprowadziła do rezygnacji ze stanowiska prezydenta Richarda Nixona.

