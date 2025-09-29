Prezydent poprze Szymona Hołownię na stanowisku w ONZ? Zbigniew Bogucki mówi, co może się wydarzyć

Szymon Hołownia planuje odejść z polskiej polityki z powodu braku perspektyw na prezydenturę i utraty stanowiska marszałka Sejmu.

Hołownia złożył aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i czeka na akceptację prezydenta.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyraził opinię, że poparcie kandydatury Hołowni zależy od jego planu pracy i horyzontów działania.

Szymon Hołownia planuje odejść z polskiej polityki. Powodem jest brak perspektyw na prezydenturę (dwie przegrane wybory, w tym ostatnie z bardzo słabym wynikiem) oraz utrata stanowiska marszałka Sejmu w listopadzie na rzecz Włodzimierza Czarzastego (zgodnie z umową koalicyjną). Jak podaje Onet, próby negocjacji pozostania na stanowisku marszałka zakończyły się niepowodzeniem. Hołownia od kilku miesięcy zabiega o posadę komisarza ONZ w Genewie. Sam zainteresowany potwierdził te doniesienia w poście opublikowanym na Facebooku.

- Przedwczoraj poinformowałem naszą Radę Krajową, że w ten piątek złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) - napisał. - Temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie - dodał.

Aby jednak Szymon Hołownia mógł objąć takie stanowisko, potrzebna jest aprobata prezydenta. Czy Karol Nawrocki byłby skłonny poprzeć kandydaturę marszałka Sejmu? Kamila Biedrzycka w swoim programie zapytała o to szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

Zbigniew Bogucki o Szymonie Hołowni

Zaraz po opublikowaniu przez Szymona Hołownię oświadczenia ws. złożenia aplikacji w ONZ, Kamila Biedrzycka zapytała w studiu Zbigniewa Boguckiego o komentarz w tej sprawie.

- Muszą być rozmowy między panem prezydentem a panem marszałkiem. Uważam, ze każdy przedstawiciel Polski, który potrafi reprezentować interesy Polski, również zajmując się tymi problemami szerzej [...] to dobry sygnał. Natomiast czy tutaj dojdzie do porozumienia, jak będą przebiegały te rozmowy, kiedy one się odbędą, to wszystko przed nami - powiedział Zbigniew Bogucki w "Expressie Biedrzyckiej". - Najpierw trzeba zobaczyć, co pan marszałek Hołownia chce zrobić, jaki przedstawi swój plan pracy, jakie swoje horyzonty działania. Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo to nie jest sytuacja 0-1, czarne-białe - dodał.

Współpracownik prezydenta podkreślił także, że Szymon Hołownia postąpił zgodnie z konstytucją jeśli chodzi o zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, mimo wątpliwości związanych z liczeniem głosów po II turze wyborów prezydenckich.

