Prezydent poprze Szymona Hołownię na stanowisku w ONZ? Zbigniew Bogucki mówi, co może się wydarzyć

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-29 9:16

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w mediach społecznościowych o złożeniu aplikacji w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, jednak aby mógł objąć to stanowisko, potrzebna jest aprobata Karola Nawrockiego. Na ten temat mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki w "Expressie Biedrzyckiej".

Zbigniew Bogucki, Szymon Hołownia

i

Autor: PAWEŁ DĄBROWSKI/SE
  • Szymon Hołownia planuje odejść z polskiej polityki z powodu braku perspektyw na prezydenturę i utraty stanowiska marszałka Sejmu.
  • Hołownia złożył aplikację na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i czeka na akceptację prezydenta.
  • Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki wyraził opinię, że poparcie kandydatury Hołowni zależy od jego planu pracy i horyzontów działania.

Szymon Hołownia planuje odejść z polskiej polityki. Powodem jest brak perspektyw na prezydenturę (dwie przegrane wybory, w tym ostatnie z bardzo słabym wynikiem) oraz utrata stanowiska marszałka Sejmu w listopadzie na rzecz Włodzimierza Czarzastego (zgodnie z umową koalicyjną). Jak podaje Onet, próby negocjacji pozostania na stanowisku marszałka zakończyły się niepowodzeniem. Hołownia od kilku miesięcy zabiega o posadę komisarza ONZ w Genewie. Sam zainteresowany potwierdził te doniesienia w poście opublikowanym na Facebooku.

Współpracownicy Hołowni zaskoczeni jego deklaracją. Czy lider Polski 2050 odejdzie z polityki?

- Przedwczoraj poinformowałem naszą Radę Krajową, że w ten piątek złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) - napisał. - Temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie - dodał.

Aby jednak Szymon Hołownia mógł objąć takie stanowisko, potrzebna jest aprobata prezydenta. Czy Karol Nawrocki byłby skłonny poprzeć kandydaturę marszałka Sejmu? Kamila Biedrzycka w swoim programie zapytała o to szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego.

Zbigniew Bogucki o Szymonie Hołowni

Zaraz po opublikowaniu przez Szymona Hołownię oświadczenia ws. złożenia aplikacji w ONZ, Kamila Biedrzycka zapytała w studiu Zbigniewa Boguckiego o komentarz w tej sprawie.

- Muszą być rozmowy między panem prezydentem a panem marszałkiem. Uważam, ze każdy przedstawiciel Polski, który potrafi reprezentować interesy Polski, również zajmując się tymi problemami szerzej [...] to dobry sygnał. Natomiast czy tutaj dojdzie do porozumienia, jak będą przebiegały te rozmowy, kiedy one się odbędą, to wszystko przed nami - powiedział Zbigniew Bogucki w "Expressie Biedrzyckiej". - Najpierw trzeba zobaczyć, co pan marszałek Hołownia chce zrobić, jaki przedstawi swój plan pracy, jakie swoje horyzonty działania. Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo to nie jest sytuacja 0-1, czarne-białe - dodał.

Współpracownik prezydenta podkreślił także, że Szymon Hołownia postąpił zgodnie z konstytucją jeśli chodzi o zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, mimo wątpliwości związanych z liczeniem głosów po II turze wyborów prezydenckich.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia:

Tak mieszka Szymon Hołownia
17 zdjęć
Sonda
Czy twoim zdaniem Szymon Hołownia powinien zająć stanowisko w ONZ?
Express Biedrzyckiej - Celiński Opolska
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZYMON HOŁOWNIA
ZBIGNIEW BOGUCKI