Współpracownicy Hołowni zaskoczeni jego deklaracją. Czy lider Polski 2050 odejdzie z polityki?

Kamil Szewczyk
2025-09-29 5:22

Szymon Hołownia (49 l.) w listopadzie odda fotel marszałka Sejmu, nie chce także wchodzić do rządu Donalda Tuska (68 l.), nie ma zamiaru także ubiegać się w styczniu 2026 r. o przywództwo w partii! Czyżby Hołownia powoli żegnał się z wielką polityką? - Nie zdziwię się, jeśli Szymon już wkrótce podejmie taką decyzję. Nasza partia szoruje po dnie sondażowym od dłuższego czasu pod jego przywództwem – mówi nam jeden z posłów Polski 2050. Wśród wymienianych osób, które chciałyby pokierować partią jest m.in. minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (55 l.). To ona też najpewniej zostanie wicepremierem w rządzie Tuska.

Szymon Hołownia

i

Autor: AKPA

Marszałek zostanie wicemarszałkiem

- Podjęliśmy uchwałę, w której Rada Krajowa Polski 2050 jednogłośnie rekomenduje marszałka Szymona Hołownię na pozycję wicemarszałka - poinformowała w sobotę minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z kolei lider Polski 2050 Szymon Hołownia przekazał, że nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. - Mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki wyłonią lidera, który w odpowiedzialny, sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 roku - powiedział Szymon Hołownia. I zapowiedział, że nigdzie się nie wybiera. - Będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę rozmawiać z naszymi strukturami. Wierzę, że wszyscy, nasi koledzy i koleżanki, ministrowie i posłowie, takie właśnie plany na jesień mają, bo musimy dzisiaj być wśród ludzi, nie tylko na Wiejskiej – zaznaczył marszałek Sejmu.

Poseł Polski 2050 zaskoczony i zdziwiony

Hołownia ujawnił też, że była rozmowa o tym, aby wszedł do rządu na stanowisko wicepremiera. Zaznaczył jednak, że to nie jest jego droga w polityce. - Bardzo jasno powiedziałem to panu premierowi, dziękując mu za tę propozycję i za te rozmowy – stwierdził Szymon Hołownia na konferencji. Zdziwieni postawą Hołowni są jego posłowie. – Byłem zaskoczony deklaracjami marszałka, byłem zdziwiony, że nie chce ubiegać się w styczniu o fotel przewodniczącego partii. Chociaż do stycznia jest jeszcze daleko, może się wiele wydarzyć… - skomentował nam poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik (53 l.).

