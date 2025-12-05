Prezydent podpisał nowelizację. NFZ dostanie 3,6 mld zł

3,6 mld zł dla NFZ. Prezydent podpisuje nowelizację
W czwartek poinformowano o podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. To jedna z największych jednorazowych dopłat do systemu w ostatnich latach.
Nowy sondaż partyjny uderza w gigantów. Konfederacja rośnie, KO i PiS spadają
Środki mają zostać skierowane m.in. na:
- świadczenia wysokospecjalistyczne,
- leczenie chorób rzadkich,
- procedury onkologiczne,
- modernizację infrastruktury medycznej.
Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że pieniądze dla NFZ mają zostać uruchomione jeszcze w tym roku. Szczyt zdrowotny w Pałacu Prezydenckim. „Spotkanie o charakterze ratunkowym”. Podczas piątkowego szczytu „Na ratunek ochronie zdrowia” prezydent podkreślił, że stan systemu wymaga natychmiastowych działań.
– Zdrowie Polaków nie może zależeć od politycznego sporu, choć tak się dziś dzieje. Dzisiejsze spotkanie ma charakter ratunkowy – powiedział.
Nawrocki dodał, że kryzys potwierdzają zarówno pacjenci, jak i personel medyczny oraz zarządzający systemem.
„Dziura 14 mld zł w tym roku, 23 mld zł w przyszłym”. Symbole kryzysu
Prezydent wskazał dwie liczby, które w jego ocenie najlepiej pokazują skalę problemu:
– 14 mld zł w tym roku i 23 mld zł w przyszłym — to dziura wygenerowana w finansowaniu opieki zdrowotnej – powiedział.
Zaznaczył również, że spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma pomóc określić „zakres działań dla rządu”.
„Nie miejsce na triki i kalendarzowe zabawy”
Nawrocki ostrzegł przed upolitycznianiem kwestii zdrowotnych.
– To nie jest przestrzeń do politycznych chwytów i trików. Nie jest to temat, w którym można bawić się kalendarzem albo rywalizować o to, kto gdzie i z kim rozmawia – podkreślił.
Dzień wcześniej działała równoległa inicjatywa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, szczyt medyczny „Bezpieczny pacjent”.
Co dalej?
Nowelizacja o Funduszu Medycznym wprowadzająca 3,6 mld zł do NFZ oraz zapowiadane przez prezydenta działania mają, według Pałacu, stanowić „pierwszy krok” w reakcji na narastające problemy w ochronie zdrowia.