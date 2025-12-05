Prezydent podpisał nowelizację. NFZ dostanie 3,6 mld zł

3,6 mld zł dla NFZ. Prezydent podpisuje nowelizację

W czwartek poinformowano o podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. To jedna z największych jednorazowych dopłat do systemu w ostatnich latach.

Środki mają zostać skierowane m.in. na:

świadczenia wysokospecjalistyczne,

leczenie chorób rzadkich,

procedury onkologiczne,

modernizację infrastruktury medycznej.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że pieniądze dla NFZ mają zostać uruchomione jeszcze w tym roku. Szczyt zdrowotny w Pałacu Prezydenckim. „Spotkanie o charakterze ratunkowym”. Podczas piątkowego szczytu „Na ratunek ochronie zdrowia” prezydent podkreślił, że stan systemu wymaga natychmiastowych działań.

– Zdrowie Polaków nie może zależeć od politycznego sporu, choć tak się dziś dzieje. Dzisiejsze spotkanie ma charakter ratunkowy – powiedział.

Nawrocki dodał, że kryzys potwierdzają zarówno pacjenci, jak i personel medyczny oraz zarządzający systemem.

„Dziura 14 mld zł w tym roku, 23 mld zł w przyszłym”. Symbole kryzysu

Prezydent wskazał dwie liczby, które w jego ocenie najlepiej pokazują skalę problemu:

– 14 mld zł w tym roku i 23 mld zł w przyszłym — to dziura wygenerowana w finansowaniu opieki zdrowotnej – powiedział.

Zaznaczył również, że spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma pomóc określić „zakres działań dla rządu”.

„Nie miejsce na triki i kalendarzowe zabawy”

Nawrocki ostrzegł przed upolitycznianiem kwestii zdrowotnych.

– To nie jest przestrzeń do politycznych chwytów i trików. Nie jest to temat, w którym można bawić się kalendarzem albo rywalizować o to, kto gdzie i z kim rozmawia – podkreślił.

Dzień wcześniej działała równoległa inicjatywa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, szczyt medyczny „Bezpieczny pacjent”.

Co dalej?

Nowelizacja o Funduszu Medycznym wprowadzająca 3,6 mld zł do NFZ oraz zapowiadane przez prezydenta działania mają, według Pałacu, stanowić „pierwszy krok” w reakcji na narastające problemy w ochronie zdrowia.

