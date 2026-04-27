Przydacz o udziale Nawrockiego w pogrzebie Litewki. Potwierdzają się ustalenia „SE”

- Kancelaria Prezydenta potwierdza, że rozważany jest udział Karola Nawrockiego w pogrzebie Łukasza Litewki.
- Informacje „Super Expressu” o planach prezydenta, by wziąć udział w uroczystościach, zostały oficjalnie potwierdzone.
- Czy prezydentowi uda się dostosować napięty harmonogram wizyty w Chorwacji, by oddać hołd zmarłemu posłowi?
„Rozważana jest taka decyzja”
Sprawę skomentował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
„Na ten moment mogę powiedzieć, że tak, rozważana jest taka decyzja i uczestnictwo” – przekazał.
To pierwsze tak jednoznaczne potwierdzenie ze strony Pałacu Prezydenckiego. Już wcześniej informowaliśmy, że prezydent może pojawić się na uroczystościach pogrzebowych.
Z naszych ustaleń wynikało, że Karol Nawrocki próbuje dostosować swój harmonogram wizyty w Chorwacji, by wziąć udział w ostatnim pożegnaniu posła.
Teraz te informacje znajdują potwierdzenie w oficjalnych wypowiedziach.
Pogrzeb w środę w Sosnowcu
Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki odbędą się w środę, 29 kwietnia o godz. 13.30 w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu.
Pogrzeb będzie miał charakter państwowy, a jego organizacją zajmuje się Kancelaria Sejmu. Po mszy kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny. Decyzja o ewentualnym udziale prezydenta nie zapadła. Karol Nawrocki przebywa obecnie w Chorwacji, gdzie bierze udział m.in. w szczycie Trójmorza, a jego kalendarz jest napięty.
Udział głowy państwa w uroczystościach miałby jednak wyraźny wymiar symboliczny. Łukasz Litewka był postacią szanowaną ponad podziałami, przede wszystkim za działalność społeczną i zaangażowanie w pomoc najsłabszym. Obecność prezydenta mogłaby być odebrana jako gest jedności ponad politycznymi sporami. W Pałacu Prezydenckim podkreślają, że jeśli tylko pozwolą na to okoliczności, prezydent spróbuje wziąć udział w ostatnim pożegnaniu posła.
