Prezydent odmawia powołania Komendanta SOP. Kandydatura płk. Jackowicza odrzucona

Prezydent Karol Nawrocki nie zgodził się na powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa, przekazując negatywne stanowisko premierowi Donaldowi Tuskowi.

Zgodnie z ustawą o SOP, powołanie Komendanta wymaga uzgodnienia z Prezydentem RP, co oznacza, że bez tej zgody premier nie może samodzielnie dokonać nominacji.

Prezydent zadeklarował gotowość do uzgodnienia innej kandydatury, podkreślając potrzebę profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją.

Karol Nawrocki nie wyraził zgody na mianowanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa. O decyzji poinformował rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, precyzując, że oficjalne negatywne stanowisko zostało przesłane do premiera Donalda Tuska. Rzecznik Leśkiewicz zacytował art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, przekazał Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa - poinformował.

Rafał Leśkiewicz przypomniał, że obsada kluczowego stanowiska w Służbie Ochrony Państwa wymaga współpracy między rządem a głową państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, procedura powołania Komendanta SOP jest dwuetapowa.

- Zgodnie z ustawą Komendanta SOP powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w uzgodnieniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - stwierdził.

Oznacza to, że premier nie ma możliwości samodzielnego powołania kandydata wskazanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bez uprzedniego uzgodnienia z prezydentem. Artykuł 11 ustawy o Służbie Ochrony Państwa wyraźnie stanowi, że zarówno mianowanie, jak i odwołanie komendanta wymaga konsensusu między premierem a prezydentem.

- Kandydatura płk. Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia - podkreślił.

Mimo negatywnej decyzji w sprawie płk. Jackowicza, Kancelaria Prezydenta wyraziła gotowość do dalszych rozmów w kwestii obsady stanowiska Komendanta SOP.

- Prezydent RP pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie - zadeklarował.

Zmiany w kierownictwie SOP

Decyzja prezydenta Nawrockiego wpisuje się w szerszy kontekst trwających od początku roku zmian personalnych na czele Służby Ochrony Państwa. Sytuacja wokół kierownictwa formacji jest dynamiczna i naznaczona kilkoma etapami.

W styczniu bieżącego roku minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, zainicjował postępowanie dyscyplinarne wobec ówczesnego komendanta SOP, gen. bryg. Radosława Jaworskiego, zawieszając go w pełnieniu obowiązków. Początkowo prezydent nie wyrażał zgody na jego odwołanie. Obowiązki szefa formacji przejął wówczas płk Tomasz Jackowicz, pełniący wcześniej funkcję zastępcy komendanta.

Płk Jackowicz kierował SOP jako pełniący obowiązki od 20 stycznia. Ustawa precyzuje jednak, że zastępca komendanta może pełnić tę funkcję tymczasowo nie dłużej niż przez sześć miesięcy. Po upływie tego terminu, 21 lipca, rolę p.o. komendanta powierzono płk. Maciejowi Lewińskiemu, a płk Jackowicz powrócił na stanowisko zastępcy.

Przełom nastąpił we wrześniu, kiedy to 14 września prezydent Karol Nawrocki ostatecznie zgodził się na odwołanie generała Jaworskiego. Według informacji przekazanych wówczas przez Rafała Leśkiewicza, decyzja ta była wynikiem rozmowy z generałem i faktu, że na skutek wcześniejszej decyzji ministra Kierwińskiego, Jaworski i tak nie mógł wykonywać swoich zadań. Zgoda prezydenta na odwołanie Jaworskiego otworzyła drogę dla rządu do wskazania nowego, stałego Komendanta SOP, a kandydatem na to stanowisko został płk Tomasz Jackowicz, którego nominacja została teraz zablokowana.

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