Poruszające słowa Karola Nawrockiego na pogrzebie księdza. "Przemoc musi zostać stanowczo potępiona"

W Jarosławiu odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął tragicznie w ataku na miejscowe opactwo, a mszy przewodniczył biskup pomocniczy przemyski Stanisław Jamrozek.

Prezydent Karol Nawrocki w liście odczytanym podczas uroczystości podkreślił, że "przebaczenie nie oznacza zgody na zło ani rezygnacji ze sprawiedliwości", a sprawca zbrodni musi zgodnie z prawem ponieść odpowiedzialność.

Homilia księdza prałata Marcina Bocho przypomniała o 40-letniej posłudze księdza Zbojnowicza, jego znaczeniu dla wiernych oraz symbolicznym momencie śmierci, gdy trzymał w ręku klucz do tabernakulum.

Centralnym punktem uroczystości była msza święta pogrzebowa, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej, Stanisław Jamrozek. Kazanie wygłosił ksiądz prałat Marcin Bocho. W swojej homilii ksiądz Bocho przedstawił rys życia zmarłego kapłana. Podkreślił jego głębokie związki z lokalną społecznością, wspominając, że to właśnie w jarosławskim kościele przyjął chrzest i celebrował swoją mszę prymicyjną cztery dekady temu. Kapłan służył wiernym, pełniąc posługę w szpitalu w Krośnie, a przez ostatnie szesnaście lat związany był z opactwem w Jarosławiu. Ksiądz Bocho zwrócił uwagę na to, że ksiądz Zbojnowicz był dla wielu źródłem duchowego wsparcia, oferując nie tylko sakrament pojednania, ale także pocieszenie i życzliwe słowo. Kaznodzieja nawiązał również do tragicznych okoliczności śmierci, akcentując, że w ostatnich chwilach życia ksiądz Zbojnowicz miał w dłoni klucz do tabernakulum.

- Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca kościoła, jakim jest tabernakulum – cytował ksiądz Bocho.

Przesłanie Karola Nawrockiego

Podczas ceremonii pogrzebowych odczytano również list kondolencyjny od prezydenta Karola Nawrockiego, który przesłał także wieniec. W swoim przesłaniu prezydent podkreślił, że mimo tragizmu ostatnich chwil życia księdza, jego wieloletnia służba i dorobek kapłański powinny być głównym przedmiotem pamięci.

- Głęboko wierzę, że prawdziwą miarą życia księdza Stanisława nie będzie dramat jego ostatnich chwil, lecz dobro, które przez 40 lat kapłaństwa pozostawił w życiu innych ludzi – napisał prezydent.

Wypowiedź o przebaczeniu

Prezydent Karol Nawrocki w swoim liście nawiązał także do kwestii przebaczenia. Jego wypowiedź stanowiła odpowiedź na wcześniejsze słowa księdza Adriana Mantykiewicza, jednego z kapłanów ranionych w tym samym ataku, który zaapelował o wybaczenie i przestrzegł przed obarczaniem odpowiedzialnością za zbrodnię całego narodu ukraińskiego.

- Przebaczenie nie oznacza zgody na zło ani rezygnacji ze sprawiedliwości. Przemoc musi zostać stanowczo potępiona, a sprawca zbrodni zgodnie z prawem ponieść odpowiedzialność - przekazał.

Dodał również, że państwo ma fundamentalny obowiązek skutecznie reagować na przejawy przemocy oraz gwarantować bezpieczeństwo swoim obywatelom. Po zakończeniu nabożeństwa żałobnego duchowni uroczyście obnieśli trumnę wokół świątyni. Następnie uformował się kondukt żałobny, który udał się na cmentarz. Ksiądz Zbojnowicz został pochowany w rodzinnym grobowcu w miejscowości Grzęska. Sama ceremonia złożenia do ziemi miała charakter ściśle prywatny.

W naszej galerii zobaczysz pogrzeb księdza Stanisława:

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