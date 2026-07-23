Prezydent nie wytrzymał. Jedno zdanie Nawrockiego o wojnie w PiS mówi wszystko

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-07-23 22:35

Prezydent Karol Nawrocki ostro o konflikcie w PiS. Podczas wizyty w Dębicy jasno dał do zrozumienia, że nie zamierza się wtrącać. Tymczasem o północy mija ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, a rozmowy z Mateuszem Morawieckim zakończyły się fiaskiem. Partii grozi rozpad.

Prezydent Karol Nawrocki w ciemnym płaszczu patrzy przed siebie. O sporze wewnątrz PiS przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Brunner/Super Express
  • Prezydent Karol Nawrocki kategorycznie odmówił mediacji w konflikcie PiS, podkreślając, że jego rolą jest bycie prezydentem wszystkich Polaków.
  • Jarosław Kaczyński postawił ultimatum członkom PiS, dotyczące przynależności do wewnętrznych stowarzyszeń, które wygasło w czwartek o północy.
  • Trzygodzinne rozmowy Kaczyńskiego z Morawieckim zakończyły się fiaskiem, co zwiastuje pogłębienie kryzysu w partii.
  • Konflikt w PiS eskaluje wokół uchwały grożącej wykluczeniem z partii za udział w "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeniach.

Prezydent Karol Nawrocki nie będzie mediatorem w PiS

Podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy prezydent Karol Nawrocki został zapytany przez jednego z dziennikarzy, czy podejmie się roli mediatora w narastającym sporze wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedź była krótka i jednoznaczna.

Czy pan redaktor naprawdę uważa, że to jest moje zadanie? Jestem prezydentem Polaków, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a pan redaktor zadaje pytania, które mnie nie dotyczą – stwierdził Karol Nawrocki.Prezydent Karol Nawrocki w ten sposób jednoznacznie odciął się od wewnętrznej wojny w Prawie i Sprawiedliwości, dając sygnał, że nie zamierza pełnić roli rozjemcy w sporze Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. To ważna deklaracja, która pokazuje, że głowa państwa chce utrzymać dystans od partyjnych rozgrywek i skupić się na sprawowaniu urzędu ponad podziałami.

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Czy PiS się rozpadnie? Ultimatum Kaczyńskiego mija o północy

Sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości jest napięta do granic możliwości. W czwartek o północy mija termin ultimatum, jakie prezes Jarosław Kaczyński postawił parlamentarzystom swojego ugrupowania. Zgodnie z uchwałą Komitetu Politycznego, każdy z nich musi podpisać deklarację lojalności i potwierdzić brak przynależności do jakichkolwiek nieformalnych stowarzyszeń politycznych w ramach partii. To cios wymierzony w stronnictwo skupione wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

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KAROL NAWROCKI