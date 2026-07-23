Kontrowersje wzbudziła umowa Kancelarii Senatu na usługi wizażu (fryzury i makijaż) dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Choć umowa ramowa opiewa na ponad 20 tys. zł, Kancelaria Senatu zapewnia, że do tej pory nie wydano na nią ani złotówki.

Usługi mają być wykorzystywane wyłącznie przy najważniejszych uroczystościach państwowych i spotkaniach międzynarodowych, a nie przy wywiadach medialnych.

Co ciekawe, umowa jest jedynie ramowa i dotyczy okresu od lipca 2026 do stycznia 2027, co oznacza płatność tylko za faktycznie wykonane usługi.

Burza wokół umowy na wizaż. O co chodzi w kontrakcie na 20 tys. zł?

W ostatnich dniach sporo zamieszania wywołała informacja o umowie, która pojawiła się na platformie X. Chodzi o kontrakt, jaki Kancelaria Senatu zawarła z zewnętrzną firmą na "przygotowanie do wystąpień publicznych i medialnych" marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jak się szybko okazało, za tym formalnym zapisem kryją się w praktyce usługi fryzjerskie i wizaż. Kontrowersje wzbudziła Małgorzata Kidawa-Błońska umowa na usługi wizażu, której maksymalna wartość opiewa na ponad 20 tys. zł. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy Kancelaria Senatu przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie, rzucając nowe światło na charakter wydatków.

MELLINA - Węcowski

Kancelaria Senatu wyjaśnia: "Nie wydaliśmy jeszcze ani złotówki"

Kancelaria Senatu w odpowiedzi na pytania Onetu potwierdziła, że taka umowa faktycznie istnieje. W przesłanym wyjaśnieniu czytamy, że kontrakt "dotyczy przygotowania marszałek Senatu do wystąpień publicznych, w tym medialnych, i obejmuje wykonanie usługi wizażu". Kluczowe jest jednak to, że jest to umowa ramowa, podpisana na okres od 1 lipca 2026 roku do 31 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że 20 tys. zł to maksymalny pułap, a Kancelaria płaci wyłącznie za realnie wykonane usługi. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, "w ramach tej umowy nie wydatkowano jeszcze żadnych środków", co pokazuje, że Kancelaria Senatu wydatki na ten cel na razie utrzymuje na zerowym poziomie.

Kiedy marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska korzysta z usług wizażysty?

Kancelaria Senatu podkreśla również, że usługi wizażu nie są zamawiane na każde publiczne pojawienie się marszałek. Zgodnie z wyjaśnieniami, pomoc specjalisty jest przewidziana tylko w wyjątkowych sytuacjach. W komunikacie czytamy: "Usługa zamawiana jest tylko na wybrane najważniejsze uroczystości państwowe i wydarzenia, odbywające się w Senacie i poza nim oraz przy okazji spotkań międzynarodowych na najwyższym szczeblu". Co ważne, w przypadku wywiadów telewizyjnych marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, podobnie jak inni politycy, korzysta z pomocy wizażystów zatrudnianych przez stacje medialne.

Źródło: Onet

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