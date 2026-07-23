- Kontrowersje wzbudziła umowa Kancelarii Senatu na usługi wizażu (fryzury i makijaż) dla marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
- Choć umowa ramowa opiewa na ponad 20 tys. zł, Kancelaria Senatu zapewnia, że do tej pory nie wydano na nią ani złotówki.
- Usługi mają być wykorzystywane wyłącznie przy najważniejszych uroczystościach państwowych i spotkaniach międzynarodowych, a nie przy wywiadach medialnych.
- Co ciekawe, umowa jest jedynie ramowa i dotyczy okresu od lipca 2026 do stycznia 2027, co oznacza płatność tylko za faktycznie wykonane usługi.
Burza wokół umowy na wizaż. O co chodzi w kontrakcie na 20 tys. zł?
W ostatnich dniach sporo zamieszania wywołała informacja o umowie, która pojawiła się na platformie X. Chodzi o kontrakt, jaki Kancelaria Senatu zawarła z zewnętrzną firmą na "przygotowanie do wystąpień publicznych i medialnych" marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jak się szybko okazało, za tym formalnym zapisem kryją się w praktyce usługi fryzjerskie i wizaż. Kontrowersje wzbudziła Małgorzata Kidawa-Błońska umowa na usługi wizażu, której maksymalna wartość opiewa na ponad 20 tys. zł. W odpowiedzi na pytania dziennikarzy Kancelaria Senatu przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie, rzucając nowe światło na charakter wydatków.
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Kancelaria Senatu wyjaśnia: "Nie wydaliśmy jeszcze ani złotówki"
Kancelaria Senatu w odpowiedzi na pytania Onetu potwierdziła, że taka umowa faktycznie istnieje. W przesłanym wyjaśnieniu czytamy, że kontrakt "dotyczy przygotowania marszałek Senatu do wystąpień publicznych, w tym medialnych, i obejmuje wykonanie usługi wizażu". Kluczowe jest jednak to, że jest to umowa ramowa, podpisana na okres od 1 lipca 2026 roku do 31 stycznia 2027 roku. Oznacza to, że 20 tys. zł to maksymalny pułap, a Kancelaria płaci wyłącznie za realnie wykonane usługi. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, "w ramach tej umowy nie wydatkowano jeszcze żadnych środków", co pokazuje, że Kancelaria Senatu wydatki na ten cel na razie utrzymuje na zerowym poziomie.
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Kiedy marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska korzysta z usług wizażysty?
Kancelaria Senatu podkreśla również, że usługi wizażu nie są zamawiane na każde publiczne pojawienie się marszałek. Zgodnie z wyjaśnieniami, pomoc specjalisty jest przewidziana tylko w wyjątkowych sytuacjach. W komunikacie czytamy: "Usługa zamawiana jest tylko na wybrane najważniejsze uroczystości państwowe i wydarzenia, odbywające się w Senacie i poza nim oraz przy okazji spotkań międzynarodowych na najwyższym szczeblu". Co ważne, w przypadku wywiadów telewizyjnych marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, podobnie jak inni politycy, korzysta z pomocy wizażystów zatrudnianych przez stacje medialne.
Źródło: Onet