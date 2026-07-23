Spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim zakończone. Poznaliśmy kulisy!

Rozmowę Kaczyńskiego i Morawieckiego zaplanowano w dniu upływu ultimatum, jakie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń, pod groźbą wykluczenia z partii. Chodziło o uchwałę podjętą w zeszłym tygodniu przez komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z nią każdy parlamentarzysta ugrupowania musi złożyć deklarację o braku przynależności do „prowadzących działalność polityczną” stowarzyszeń w ramach PiS, termin na określenie się mija o północy. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia „Rozwój Plus”, które kilka miesięcy temu założył Mateusz Morawiecki.

Członkowie tego stowarzyszenia w ostatni piątek napisali list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i jak podkreślili, ich celem jest jedność partii i ponowne dotarcie do grup, które w ostatnich latach odeszły od PiS. W sumie pod listem podpisało się 45 polityków PiS – posłów, senatorów i europarlamentarzystów.

Krótko po godzinie 15:00 przyszła wiadomość, że zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Rzecznik PiS na portalu X napisał:

- Zakończyło się spotkanie pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Panem wiceprezesem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia. Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny.

BOSAK MIAŻDŻY MORAWIECKIEGO: SAMOZAKIWANIE