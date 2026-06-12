Prezydent Nawrocki zostaje w USA po urodzinach Trumpa! Nie ma zmiłuj

Donald Trump kończy, w niedzielę 14 czerwca, 80 lat. Przy okazji w tym samym dniu w Waszyngtonie obchodzona będzie uroczystość 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji odbędzie się m.in. gala mieszanych sztuk walki, która zorganizowana zostanie na trawniku przed Białym Domem. Na zaproszenie prezydenta USA na wydarzenie wybiera się prezydent Polski.

Kilka szczegółów wizyty Karola Nawrockiego przedstawił mediom prezydencki minister, Marcin Przydacz, który zwrócił uwagę, że podczas wizyty Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także współpracy energetyczno–gospodarczej.

– Przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski – mówił, dodając, że w trakcie rozmowy poruszona zostanie również kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

- To wydarzenie, jakim są urodziny prezydenta Trumpa w Waszyngtonie, będzie kolejnym krokiem umacniającym relacje polsko–amerykańskie, ale także relacje osobiste dwóch Prezydentów – dodał Marcin Przydacz.

Nawrocki w USA spotka się z Polonią

Już wiadomo, że nie tylko urodziny Trumpa ściągnął do Stanów Karola Nawrockiego. Polski prezydent ma też w planach inne aktywności. Jak dowiedziało się radio RMF Fm, Karol Nawrocki z Waszyngtonu poleci do Tampy na Florydzie. We wtorek (16 czerwca) prezydent Polski ma spotkać się z Polonią w Polskim Centrum im. Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie. Wcześniej, w niedzielę, Nawrocki weźmie udział w polskim kościele w Silver Spring w stanie Maryland, gdzie także zaplanowano spotkanie z Polonią.

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