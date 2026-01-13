Prezydent Nawrocki zapytany o azyl dla Ziobry. Powiedział to wprost

Prezydent Karol Nawrocki odniósł się we wtorek, 13 stycznia, do sprawy uzyskania przez Zbigniewa Ziobrę azylu politycznego na Węgrzech. Jak ocenił: Mamy sytuację w Polsce, w której ustrój państwa jest w istocie demolowany przez wiele decyzji dzisiejszej większości parlamentarnej i dzisiejszego rządu, konstytucja jest łamana – mówił prezydent. Karol Nawrocki stwierdził, że: - Są w Polsce osoby, które nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces, a decyzja o pozostaniu w kraju albo o opuszczeniu kraju jest ich indywidualną decyzją.

Prezydent zauważył też, że Węgry są m.in. członkiem Unii Europejskiej i partnerem Polski, o czym – jak mówił – „nie można zapominać w kontekście codziennej, politycznej, partyjnej czy publicznej dyskusji”.

– Taką decyzję podjęło państwo węgierskie, ma prawo ją podjąć i taka decyzja zapadła. Staram się nie oceniać decyzji tych liderów państw, które są podejmowane w sposób autonomiczny – dodał.

Informację o sprawie azylu politycznego dla Ziobry potwierdził w poniedziałek, 12 stycznia, mec. Bartosz Lewandowski. Z kolei Zbigniew Ziobro poinformował, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony Patrycji Koteckiej.

Według mec. Lewandowskiego decyzję o udzieleniu Ziobrze azylu i ochrony międzynarodowej Węgry podjęły „w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym” oraz działaniami m.in. prokuratury, w wyniku których doszło do „szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych”.

Były minister sprawiedliwości, b. prokurator generalny Zbigniew Ziobro (obecnie poseł PiS) jest jednym z podejrzanych w śledztwie prokuratury dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada 2025 roku Sejm uchylił byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.