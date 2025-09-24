Prezydent Nawrocki spotka się z Zełenskim. Padła ważna deklaracja

2025-09-24 18:56

Ważna deklaracja w polskiej dyplomacji. Prezydent Karol Nawrocki oficjalnie zapowiedział spotkanie z Zełenskim, które ma odbyć się w Kijowie. Informacja została przekazana dziennikarzom w Nowym Jorku, tuż po tym, jak obaj przywódcy odbyli już krótką rozmowę podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To kolejny, kluczowy etap w intensywnej ofensywie dyplomatycznej polskiego prezydenta.

  • Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział możliwe spotkanie z prezydentem Zełenskim w Kijowie, uznając je za "naturalne" w obecnym czasie.
  • Nawrocki zakończył pierwszy miesiąc intensywnych spotkań dyplomatycznych w Europie i na świecie.
  •  Wcześniej prezydenci Nawrocki i Zełenski odbyli krótką rozmowę podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
  • Rozmowa dotyczyła wzajemnej świadomości wyzwań, z którymi mierzą się Polska, inne kraje Europy Środkowej oraz Ukraina

Deklaracja Karola Nawrockiego po spotkaniu w Nowym Jorku

Naturalne jest, że spotkam się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie - zapowiedział w środę prezydent Karol Nawrocki. Ta jednoznaczna deklaracja padła podczas rozmowy z dziennikarzami w Nowym Jorku, gdzie polski przywódca brał udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Pytany o ewentualne plany wizyty w stolicy Ukrainy, Nawrocki nie pozostawił wątpliwości, że takie spotkanie jest nie tylko możliwe, ale i wpisane w jego kalendarz dyplomatyczny.

Jak podkreślił, jego aktywność na arenie międzynarodowej jest obecnie bardzo intensywna. Deklaracja o wizycie w Kijowie padła tuż po zakończeniu miesięcznej serii spotkań w Europie i na świecie.

„Oczywiście spotkanie w Kijowie z prezydentem Zełenskim, w tym aktywnym czasie mojej dyplomacji, jest możliwe. Teraz kończę pierwszy miesiąc spotkań w Europie i na świecie, ale to naturalne, że spotkam się z prezydentem Zełenskim” – zadeklarował polski prezydent, co sygnalizuje chęć utrzymania bliskich relacji i kontynuacji dialogu z ukraińskim partnerem w obliczu bieżących wyzwań geopolitycznych.

Jakie tematy poruszono podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ?

Zapowiedź wizyty w Kijowie nie jest pierwszym sygnałem bezpośrednich kontaktów obu przywódców. Jak ujawnił Karol Nawrocki, doszło już do jego rozmowy z prezydentem Ukrainy. Okazją do wymiany zdań było wspomniane Zgromadzenie Ogólne ONZ. Choć spotkanie miało charakter nieformalny i było krótkie, pozwoliło na zarysowanie wspólnych perspektyw i wyzwań, przed którymi stoją oba narody.

Nawrocki przekazał, że odbył już krótką wymianę zdań z przywódcą Ukrainy, podkreślając wagę wzajemnego zrozumienia obecnych wyzwań. „Z prezydentem Zełenskim rozmawialiśmy krótko. Była to wymiana uprzejmości i takie przekazanie świadomości mojej i prezydenta Zełenskiego z czym się zmagamy, i my, Polacy w Europie Środkowej i inne kraje, i z czym się zmaga Ukraina” – powiedział polski prezydent. Słowa te wskazują, że rozmowa, choć krótka, dotyczyła kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem regionu i sytuacją międzynarodową, a przyszłe, oficjalne spotkanie w Kijowie będzie jej naturalną kontynuacją.

Międzynarodowa ofensywa dyplomatyczna polskiego prezydenta

Zapowiedź spotkania z Wołodymyrem Zełenskim wpisuje się w szeroką aktywność międzynarodową, którą prezydent Karol Nawrocki prowadzi w ostatnim czasie. Podkreślenie, że rozmowy w Kijowie będą "naturalnym" krokiem, świadczy o strategicznym podejściu do polityki zagranicznej i budowania sojuszy. Polski prezydent jasno komunikuje, że dialog z kluczowymi partnerami, w tym z Ukrainą, jest priorytetem w jego działaniach.

Intensywny miesiąc spotkań na arenie międzynarodowej, zwieńczony obecnością na forum ONZ i zapowiedzią wizyty w Kijowie, pokazuje proaktywną postawę Polski w kształtowaniu regionalnego i globalnego ładu. Decyzja o spotkaniu z prezydentem Zełenskim w stolicy Ukrainy ma również wymiar symboliczny – jest to wyraz solidarności i wsparcia dla kraju zmagającego się z trudną sytuacją, a także potwierdzenie strategicznego partnerstwa między Polską a Ukrainą. Szczegóły dotyczące terminu i agendy rozmów w Kijowie nie zostały jeszcze podane, jednak sama deklaracja jest ważnym sygnałem politycznym.

