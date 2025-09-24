Prezydent Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem, który zapewnił o stałym wsparciu USA dla Polski i wyraził zadowolenie z silnych relacji.

Nawrocki podkreślił, że Trump publicznie wyraził poparcie dla odzyskania przez Ukrainę utraconych terytoriów, co wcześniej przekazywał w prywatnych rozmowach.

Spotkanie z Trumpem miało być "bardzo miłe" i dotyczyło także sytuacji w Polsce i Europie Środkowej.

Prezydent Nawrocki zapowiedział przyszłe spotkanie z prezydentem Zełenskim, po krótkiej wymianie uprzejmości w Nowym Jorku

Nawrocki i Trump w Nowym Jorku. Znamy szczegóły spotkania

Do nieoczekiwanego, ale znaczącego spotkania na najwyższym szczeblu doszło we wtorek w Nowym Jorku. Prezydent Karol Nawrocki, przebywający w Stanach Zjednoczonych wraz z małżonką Martą Nawrocką, odbył rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem, oraz jego żoną, Melanią Trump. Informacje te zostały oficjalnie potwierdzone przez samego Nawrockiego podczas środowego briefingu prasowego dla dziennikarzy.

Spotkanie to, choć nieoficjalne, natychmiast przyciągnęło uwagę analityków politycznych i ekonomicznych. Podczas środowego briefingu w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki potwierdził, że we wtorek miał okazję spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowa odbyła się w kontekście szeroko komentowanego wystąpienia amerykańskiego polityka, które odbiło się echem na całym świecie.

O czym rozmawiali Nawrocki i Trump? "Świetne wystąpienie"

Głównym tematem rozmowy, jak poinformował prezydent Nawrocki, było niedawne wystąpienie Donalda Trumpa. Polski przywódca nie krył uznania dla jego treści. W bezpośredniej rozmowie przekazał swoją ocenę. - To spotkanie wczorajsze z Donaldem Trumpem odnosiło się do wystąpienia prezydenta Donalda Trumpa, które wzbudziło zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Przekazałem prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że było to świetne wystąpienie - powiedział Karol Nawrocki.

Jednak kluczowy moment rozmowy dotyczył bilateralnych stosunków. W odpowiedzi na słowa polskiego prezydenta, Donald Trump odniósł się do więzi łączących oba kraje. Jak relacjonował Nawrocki, Donald Trump zapewnił go o silnym poparciu: „Przekazał mi, że Stany Zjednoczone są z Polską i bardzo się cieszy z naszej głębokiej, ważnej, opartej na wartościach relacji”. Ta deklaracja ma niebagatelne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i stabilności w Europie Środkowej. Nawrocki podsumował spotkanie jako „bardzo miłe”.

Relacje Polska-USA a gospodarka. Co dalej?

Utrzymanie silnych i przewidywalnych relacji z Waszyngtonem jest jednym z filarów polskiej polityki zagranicznej, ale także kluczowym elementem stabilności gospodarczej. Stany Zjednoczone od lat pozostają jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski spoza Unii Europejskiej oraz czołowym inwestorem zagranicznym. Amerykańskie firmy tworzą w Polsce tysiące miejsc pracy, inwestując w centra usług wspólnych, zakłady produkcyjne i nowoczesne technologie.

Dla polskiego i amerykańskiego biznesu stabilne i przewidywalne relacje Polska-USA są fundamentem dalszego rozwoju inwestycji, handlu oraz współpracy w strategicznych sektorach, takich jak energetyka czy nowe technologie. Zapewnienia o trwałości sojuszu, takie jak to, które usłyszał prezydent Karol Nawrocki od Donalda Trumpa, są uważnie analizowane przez rynki finansowe i zarządy międzynarodowych korporacji. Stanowią one sygnał, że niezależnie od wyniku przyszłych wyborów, strategiczne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i interesach będzie kontynuowane, co minimalizuje ryzyko inwestycyjne i sprzyja długoterminowemu planowaniu biznesowemu.

SIKORSKI Z RZĄDEM KONTRA NAWROCKI. DYPLOMATYCZNA WOJNA POLSKO - POLSKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.