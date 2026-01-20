Prezydent Nawrocki konsultuje z premierem Tuskiem propozycję Trumpa dotyczącą Rady Pokoju dla Gazy

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2026-01-20 20:17

Inicjatywa Donalda Trumpa dotycząca powołania Rady Pokoju w Strefie Gazy wywołała gorącą dyskusję. Prezydent Karol Nawrocki skonsultował się z premierem Donaldem Tuskiem w tej sprawie. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz podkreślił, że Pałac Prezydencki czeka na opinię MSZ, jednocześnie apelując o pilne zajęcie stanowiska. W tle pojawiają się kontrowersje wokół finansowania inicjatywy – miliard dolarów za trzyletnie członkostwo – oraz obawy o rolę Europy w nowym porządku światowym.

Karol Nawrocki wziął udział w Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Prezydent Nawrocki konsultuje z premierem Tuskiem propozycję Donalda Trumpa dotyczącą powołania Rady Pokoju dla Strefy Gazy, do której Polska została zaproszona.
  • Polska musi szybko podjąć decyzję w sprawie dołączenia do Rady, której członkostwo wiąże się z opłatą miliarda dolarów za trzy lata i może być alternatywą dla ONZ.
  • Inicjatywa budzi międzynarodowe kontrowersje, a Francja obawia się dominacji USA, podczas gdy Trump grozi cłami za odmowę współpracy.
  • Premier Tusk podkreśla, że decyzja o przystąpieniu do Rady Pokoju będzie oparta wyłącznie na interesie i bezpieczeństwie Polski, wymagając zgody rządu i Sejmu.

Prezydent Karol Nawrocki podjął rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie kontrowersyjnej inicjatywy byłego prezydenta USA, Donalda Trumpa, dotyczącej powołania Rady Pokoju mającej nadzorować sytuację w Strefie Gazy. Sprawa wywołuje gorące dyskusje na arenie międzynarodowej i stawia Polskę przed trudnym wyborem.

Konsultacje prezydenta z premierem

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz, poinformował, że Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Tuskiem na temat propozycji Donalda Trumpa. — Naturalnym prezydentowi wydaje się, że trzeba z rządem w tej materii współpracować — wyjaśnił prezydencki minister.

Marcin Przydacz dodał, że Pałac Prezydencki wystąpił do MSZ z prośbą o opinię w tej sprawie, jednak do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Kancelaria Prezydenta wystąpiła w poniedziałek do MSZ z wnioskiem o pilną opinię w sprawie dołączenia do Rady Pokoju.

— Jeszcze jej nie dostaliśmy, mamy nadzieję, że MSZ przyspieszy swoje działania, jeżeli mogę zaapelować do pana ministra, żeby zagęszczał ruchy w tej sprawie — podkreślił Marcin Przydacz.

Szef BPM podkreślił wagę czasu w podjęciu decyzji: — Byłoby to wielce wskazane, w Davos dyskusje dzieją się codziennie. Jeżeli rząd chce mieć udział w opiniowaniu tej sprawy, to należy to zrobić teraz, dzisiaj, a nie jutro, pojutrze czy popojutrze — dodał.

Międzynarodowe kontrowersje

Sprawa Rady Pokoju nabiera dodatkowego wymiaru w kontekście wypowiedzi prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który stwierdził, że "konkurencja ze strony USA ma na celu podporządkowanie Europy". — To jest niedopuszczalne — podkreślił francuski przywódca. Wcześniej Donald Trump odniósł się do doniesień o możliwej odmowie Macrona, grożąc nałożeniem 200-procentowych ceł na francuskie wina i szampany.

Jak ustalił Onet, prezydent Karol Nawrocki (prawdopodobnie chodzi o Prezesa IPN Karola Nawrockiego - przyp. red.) otrzymał od Donalda Trumpa propozycję wejścia do Rady Pokoju, która ma nadzorować sytuację na Bliskim Wschodzie. Informację potwierdził Marcin Przydacz.

Na propozycję Donalda Trumpa zareagował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk: "Przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm. Rząd kierować się będzie wyłącznie interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego. I nikomu nie damy się rozegrać" — napisał.

Koszty członkostwa i alternatywa dla ONZ

Zaproszenia do Rady Pokoju miały zostać wysłane do blisko 60 krajów. Administracja Donalda Trumpa poinformowała państwa zainteresowane stałym miejscem w Radzie Pokoju w Strefie Gazy, że muszą wnieść wkład w wysokości "co najmniej miliarda dolarów (ok. 3,64 mld zł) za trzyletnie członkostwo" — podała agencja Bloomberg.

Według "Financial Times", administracja USA postrzega Radę Pokoju jako "potencjalny substytut ONZ" i "rodzaj równoległego, nieoficjalnego organu zajmującego się konfliktami również poza Gazą". Dziennik sugeruje, że gremium mogłoby przyglądać się także sytuacji w Ukrainie oraz Wenezueli. Inicjatywa budzi pytania o przyszłość międzynarodowej współpracy i rolę poszczególnych państw w rozwiązywaniu konfliktów na świecie.  Źródło: onet.pl

Garda: Schrony modułowe Pekabex
Przeczytaj także:
Prezydent Nawrocki dostał zaproszenie od Trumpa za 3,6 mld zł. Odpowiedź poznam…
Polityka SE Google News
QUIZ. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski! Co o nim wiesz?
Pytanie 1 z 10
W którym roku urodził się Karol Nawrocki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI