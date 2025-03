Czarnek atakuje Mentzena i Stanowskiego. „Studia płatne? To dramat!”

Wizyta Pary Prezydenckiej w Watykanie w 20. Rocznicę Śmierci Świętego Jana Pawła II - oddanie hołdu Wielkiemu Polakowi

Przed wylotem do Włoch, na lotnisku w Warszawie, Prezydent RP podkreślił znaczenie tej wizyty. Zaznaczył, że poprzez obecność i modlitwę Para Prezydencka pragnie okazać wdzięczność i szacunek dla Jana Pawła II.

Prezydencka para przebywa z wizytą w Rzymie od środy. Duda w piątek ma przewidziane spotkania m.in. z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą, premier tego kraju Giorgią Meloni oraz z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Wojciech Kolarski zaznaczył w rozmowie z PAP, że choć z racji stanu zdrowia papieża Franciszka zmienił się charakter wizyty pary prezydenckiej w Watykanie, to nadal jest to szczególne wydarzenie, związane także z 20. rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II. Dlatego, podkreślił, para prezydencka oddała hołd św. Janowi Pawłowi II.

W tym roku mija 20. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Zmarł on w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w Watykanie. Jego pontyfikat trwał 26 lat i był drugim co do długości w dziejach Kościoła.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym papieżem od 1864 roku. Został beatyfikowany 1 maja 2011 roku przez papieża Benedykta XVI. W 2013 roku papież Franciszek uznał cud uzdrowienia Kostarykanki Floribeth Mora Diaz za wstawiennictwem Jana Pawła II. Kanonizacja odbyła się 27 maja 2014 r. w Rzymie.

2 kwietnia minie 20 lat od śmierci św. Jana Pawła II. Para Prezydencka, podczas wizyty w Republice Włoskiej, złożyła kwiaty przy grobie Ojca Świętego. pic.twitter.com/5CWxHwFggm— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 27, 2025

