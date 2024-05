Prezydent Duda spotkał się z emirem Tamimem bin Hamadem al-Sanim. Polska zacieśnia współpracę z Katarem

Co się wydarzy?

Po spotkaniu z emirem, Andrzej Duda wziął udział w Katarskim Forum Ekonomicznym – był gościem honorowym jednego z paneli. Mówił m.in. o kwestiach gospodarczych i dotyczących bezpieczeństwa. Podczas dyskusji został zapytany, czy zgadza się ze słowami premiera Węgier Viktora Orbana (61 l.), który ocenił, że nie ma zwycięstwa dla Ukrainy. - Zależy, jak rozumiemy kwestię zwycięstwa. Przede wszystkim patrzymy na to w ten sposób (...), że nie wolno dopuścić do tego, by Rosja zwyciężyła w Ukrainie – powiedział Duda.

Przywołując swoje ostatnie spotkania w Stanach Zjednoczonych, prezydent podkreślił, że jest bardzo usatysfakcjonowany i wdzięczny tamtejszym władzom za ostateczną decyzję o wsparciu Ukrainy. - Zbliża się rosyjska ofensywa, to, że ona będzie, jest praktycznie pewne" - ocenił. Jak dodał, jego zdaniem ofensywy można spodziewać się w ciągu najbliższych tygodni.

Podczas pobytu w Katarze polski prezydent spotkał się także z uczestniczącym w forum premierem Malezji Seri Anwarem bin Ibrahimem (77 l.) oraz z prezydentem elektem Indonezji. Następnie Andrzej Duda spotkał się z katarskim ministrem transportu, szefem rady nadzorczej QTerminals Dżasimem bin Saifem al-Sulaitim.

W planach prezydenta jest spotkanie z żołnierzami z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku stacjonujących w bazie Al Udeid. Głowa naszego państwa wróci do kraju 15 maja.

