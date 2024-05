i Autor: KPRP/Przemysław Keler

PILNE!

Awaria samolotu prezydenta Dudy! Miał lecieć do Kataru

jot | PAP 15:42

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek (13 maja) udaje się do Kataru, by wziąć udział w Katarskim Forum Ekonomicznym. Niestety, pojawiły się problemy. Jak przekazał dziennikarz "Faktów" TVN, po tym jak prezydent i dziennikarze zajęli miejsca ma pokładzie samolotu przekazano komunikat, że "z przyczyn technicznych są zmuszeni do zamiany samolotu. Musieli wrócić na terminal w Wojskowym Porcie Lotniczym w Warszawie" czytamy.