Prezydent Duda przerwał milczenie. "Zełenski powinien wrócić do stołu negocjacyjnego"

Zagraniczne media chwalą polskiego dziennikarza! To jego pytanie rozpętało burzę?

Duda radzi Zełenskiemu

- Wczoraj doszło do pewnego, co tu wiele kryć, impasu - mówił Andrzej Duda, pytany o rozmowy Trump-Zełenski.

- "Ja rozmawiałem przed moim zeszłotygodniowym wylotem do Stanów Zjednoczonych z prezydentem Zełenskim. Jak państwo widzieliście, zamieściłem komunikat "- mówił prezydent Duda, który zalecił ukraińskiemu prezydentowi, aby prowadził z Trumpem "spokojne, konstruktywne negocjacje".

- "Tak, to jest pewien rodzaj targowania się, bo prezydent Donald Trump całe swoje życie profesjonalne spędził jako wielkiego formatu biznesmen" - mówił Duda.

Powiedziałem - -"Wołodymyr, uważam, że trzeba się do tego po prostu dostosować i szukać porozumienia z nim, szukając wspólnego rozwiązania, tak na zasadzie amerykańskiej zasady, że można ustalić takie warunki, że obie strony na tym wygrają" -dodał prezydent.

- Dzisiaj powiem tak: trzeba wrócić do stołu rozmów, trzeba usiąść z powrotem przy stole negocjacji. Wołodymyr Zełenski powinien wrócić do tego stołu, powinien spokojnie usiąść przy tym stole i zachowując spokój negocjować takie rozwiązanie, które spowoduje, że Ukraina będzie bezpieczna - powiedział Duda.

Prezydent podkreślił, że Polska i inni sojusznicy Ukrainy powinni wspierać nadal Kijów. Wskazał, że pokój w Ukrainie powinien być osiągnięty tak, by "Rosja nikogo więcej już nie zaatakowała".

Duda o kłótni w Białym Domu

Zapytany o to, czy w czasie wizyty w USA zamierza zadzwonić do Donalda Trumpa i się z nim spotkać, prezydent powiedział, że "niczego nie można wykluczyć". Na koniec, prezydent został zapytany, co sądzi o spotkaniu Trump-Zełenski. Duda powiedział, że "mogą być różne" oceny tej sytuacji i przypomniał, że rozmowy miały miejsce w Gabinecie Owalnym.

To, można powiedzieć, centralny punkt Stanów Zjednoczonych, a niektórzy powiedzą - pewnie nie bez przyczyny - że także centralnym punkt świata, jeżeli chodzi o politykę. Każdy polityk, nawet z największych potęg europejski, rozumie, że są pewne kanony i normy zachowania, których wszyscy do tej pory przestrzegali - powiedział prezydent.

Autor:

Sonda Jak oceniasz relacje Trump-Zełenski? To gra polityczna obu stron. Trump ma rację, Zełenski wykorzystuje USA. Zełenski dobrze broni interesów Ukrainy. Obaj działają zgodnie z własnymi interesami.