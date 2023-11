Prezydent Duda nie będzie zwlekał z powołaniem Tuska

Duda szybko powoła Tuska na premiera?

Choć prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego do utworzenia kolejnego rządu, to wszystko wskazuje na to, że to jednak Donald Tusk ostatecznie będzie premierem Polski. Mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, kiedy to największe ugrupowanie polityczne w Sejmie nie jest w stanie samodzielnie rządzić, a znalezienie wystarczająco silnego koalicjanta graniczy z cudem. Zatem raczej należy postawić sprawę jasno i już dziś można stwierdzić, że niebawem fotel premiera w Polsce zajmie Donald Tusk. Jak prezydent Duda będzie pracował z rządem Donalda Tuska? - Nie wyobrażam sobie, by prezydent negocjował na zasadzie ustawa za ustawę - podkreślił Marcin Mastalerek, szef Gabinetu Prezydenta RP w programie "Dudek o polityce". - Ważne, by udało się jak najlepiej współpracować w ważnych sprawach - zaznaczył gość prof. Antoniego Dudka.

A jaka będzie przyszłość prezydenta Andrzeja Dudy? - Prezydent nigdy nie był i nie będzie politykiem partyjnym. Myślę, że pan prezydent po zakończonej prezydenturze nie będzie zainteresowany działalnością polityczną - powiedział. I porównał działanie prezydenta do gry komputerowej: ktoś kto przeszedł daną grę, nie wraca w niej, tylko idzie dalej lub sięga po inną grę.

