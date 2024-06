Prezydent Duda: Europa znajduje się w kluczowym momencie

O co chodzi?!

Prezydent nawołuje do wzięcia udziału w wyborach. "Zmieniajmy Europę w interesie naszej ojczyzny"

Duda stwierdził, że "konsekwencje podejmowanych w Europarlamencie decyzji dotykają Polski, każdego z nas i będą dotykać jeszcze mocniej w przyszłości; właśnie dlatego te wybory są tak istotne".

Prezydent w swoim wystąpieniu stwierdził, że "najbliższe lata zdecydują, w jakim kierunku będzie podążać cała UE; czy będzie to Europa ojczyzn czy będzie to scentralizowane europejskie państwo, gdzie wpływ Polski na podejmowanie najważniejszych decyzji będzie ograniczany".

Duda zachęcał do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Idźmy na wybory. Zmieniajmy Europę w interesie naszej ojczyzny. Kształtujmy Europę w naszym interesie" - podkreślił w orędziu.

Prezydent podkreślał, że Europa znajduje się w kluczowym historycznym momencie.

"To najbliższe lata zdecydują, w jakim kierunku będzie podążać cała Unia Europejska. Czy będzie to, jak chcieli ojcowie założyciele Wspólnoty, Europa ojczyzn, która szanuje historię, kulturę, tradycję i tożsamość poszczególnych państw członkowskich, czy też będzie to scentralizowane europejskie państwo, jak chcieliby tego brukselscy biurokraci, gdzie unijne traktaty będą zmieniane przez wielkich, a wpływ Polski na podejmowanie najważniejszych decyzji ograniczany" - stwierdził w wieczornym przemówieniu.

Jak dodał, " jesteśmy ambitnym narodem. Myślimy o przyszłości naszej, naszych dzieci i naszych wnuków. Za kolejne dwadzieścia lat Polska musi być jeszcze silniejsza, jeszcze bezpieczniejsza i jeszcze zamożniejsza. To właśnie jest kluczowe zadanie dla polskich władz, ale również dla naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim" - powiedział Duda.

W orędziu podkreślał, o czym zadecydują najabliższe wybory.

"Jako Polak, jako polityk i jako prezydent zawsze byłem, jestem i będę za suwerenną Rzeczpospolitą, która sama decyduje o najważniejszych dla Polaków sprawach. W myśl zasady, że im silniejsza Polska w Europie, tym silniejsza będzie i Unia Europejska" - oświadczył.

Zdaniem prezydenta o demokrację musimy zabiegać każdego dnia i jest ona tym silniejsza, im większe jest zaangażowanie obywateli. "Dlatego zawsze namawiam do głosowania w wyborach. I ogromnie cieszy mnie wysoka frekwencja. Tak było przy ostatnich wyborach prezydenckich i ostatnich wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem w niezwykle istotnych wyborach europejskich" - stwierdził prezydent.

"Idźmy na wybory. Namawiajmy do tego naszych bliskich, sąsiadów i znajomych. Zmieniajmy Europę w interesie naszej ojczyzny. Kształtujmy Europę w naszym interesie" - zaapelował Duda.

