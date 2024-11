Prezydent Duda chwali rząd Tuska. Zapowiada podpisanie ważnej ustawy

W Sejmie odbyło się w środę drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnieniu finansowania działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji. Nowe przepisy tworzą podstawy prawne dla przekazania do Funduszu Inwestycji Kapitałowych środków, które będą przeznaczone na dokapitalizowanie spółek odpowiedzialnych za produkcję amunicji. Na ten cel Fundusz Inwestycji Kapitałowych uzyska ok. 3 mld zł. - Chyba nikt nie ma wątpliwości - bo zawsze o tym zapewniałem - że popieram projekty, które zmierzają do umacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. A umacnianie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej dzisiaj to również rozwijanie naszych możliwości produkcyjnych i ilościowych, jeżeli chodzi o amunicję - powiedział prezydent Andrzej Duda, pytany o ten projekt na konferencji prasowej w Armenii. Prezydent podkreślił jednocześnie, że każda ustawa, która trafia na jego biurko jest oceniana odrębnie. - Ja tutaj problemu nie widzę. Jeżeli tylko nie będzie jakichś zagadnień nie do przyjęcia w takich rozwiązaniach ustawowych, legislacyjnych, to oczywiście ja będę +za+ - zapowiedział Andrzej Duda. Wyraził też zadowolenie, że obecny rząd kontynuuje politykę bezpieczeństwa poprzedniego rządu.

Prezydent Duda z wizytą w Armenii

Polski prezydent od poniedziałku składa wizytę w Armenii, we wtorek spotkał się m.in. z prezydentem Wahagnem Chaczaturianem i premierem Nikolem Paszynianem. Jak relacjonował w środę na briefingu podsumowującym wizytę, podczas rozmów w Erywaniu poruszono temat współpracy Polski i Armenii, w szczególności współpracy gospodarczej.

DUDA O KAROLU NAWROCKIM! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.