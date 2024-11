Ważna zapowiedź Tuska. Wojna na Ukrainie w tle

W środę rano przed wylotem do Szwecji na spotkanie szefów państw nordyckich i bałtyckich, szef rządu powiedział, że środowe rozmowy będą dotyczył trzech kwestii, w których Polska "ostatnimi czasy odgrywa, tak czy inaczej, kluczową rolę" - są to relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi po ostatnich wyborach prezydenckich w USA w kontekście bezpieczeństwa Zachodu, współpraca regionalna w kontekście bezpieczeństwa oraz wojna w Ukrainie. Premier ocenił, że to spotkanie jest kluczowe w kwestii polskiej prezydencji, która rozpocznie się w styczniu 2025 roku. - Od wielu miesięcy (...) Polska szuka formuły łączącej państwa, która mają jednoznaczne i bardzo podobne, jeśli nie identyczne, stanowisko dotyczące relacji transatlantyckich, NATO, Ukrainy, bezpieczeństwa regionu i polityki wobec Rosji - powiedział. Zaznaczył, że "dobrze się składa, że akurat państwa regionu bałtyckiego mają politykę bardzo podobną, która musi dostać się polityką całej Unii Europejskiej i NATO". Tusk podkreślił, że Polska wspólnie z państwami bałtyckimi pracuje nad linią obrony przed ewentualną rosyjską agresją. - U nas jest to Tarcza Wschód a państwa bałtyckie podobny system fortyfikacji budują, chcemy zrobić z tego jedno przedsięwzięcie - powiedział premier.

Szef rządu o poparciu dla Ukrainy

Premier zapowiedział, że na spotkaniu w Szwecji przedstawi też polski punkt widzenia w sprawie Ukrainy. "Jestem właściwie pewien, że on zostanie przyjęty przez wszystkich naszych partnerów, a więc przede wszystkim powtórzę: nic o Ukrainie bez Ukrainy, wszyscy chcielibyśmy pokoju, ale musi to być pokój sprawiedliwy, szanujący integralność terytorialną Ukrainy" - oświadczył Tusk. Podkreślił, że "najskuteczniejszą ochroną polskich i europejskich granic jest wsparcie dla Ukrainy". (PAP)

💬 Premier @DonaldTusk w #Warszawa: Wspólnie z państwami bałtyckimi pracujemy nad linią obrony przed ewentualną agresją rosyjską. W naszym przypadku jest to #TarczaWschód, państwa bałtyckie budują podobny system fortyfikacji. Chcemy zrobić z tego jedno przedsięwzięcie, od…— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 27, 2024

💬 Premier @DonaldTusk w #Warszawa: Nic o Ukrainie bez Ukrainy. Wszyscy chcielibyśmy pokoju, ale musi on być sprawiedliwy i szanujący integralność terytorialną Ukrainy.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 27, 2024