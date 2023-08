Jaki stosunek mają Polacy do imigrantów i wieku emerytalnego? Znamy już wyniki październikowego referendum!

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Konkretny wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych minister zdrowia będzie ogłaszał w obwieszeniu – oddzielnie dla osób przed ukończeniem 18 lat i oddzielnie dla pacjentów po ukończeniu 65 lat.

Dotychczas bezpłatne leki, wymienione w wykazie Ministerstwa Zdrowia, przysługiwały osobom powyżej 75 lat. Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia oraz dzieci do lat 18 zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". - Trwają już prace dotyczące leków, tak żeby jeszcze przed zakończeniem kadencji, przynajmniej w wielkiej części te sprawy zostały już uchwalone i wprowadzone w życie, ale także prace nad tym, żeby ustawa 800 plus, oczywiście w realistycznym terminie związanym z obecną sytuacją budżetową, była 1 stycznia też już ustawą, która od razu będzie mogła działać. To znaczy, żebyśmy ją uchwalili jeszcze w tej kadencji - mówił pod koniec maja prezes Kaczyński.

