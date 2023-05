Co dziś robi była premier?

Kiedy wyrzutnie HIMARS trafią do Polski? Minister Błaszczak zdradził termin!

Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu zapowiedział, że dla seniorów po 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia leki będą darmowe. - To wymaga oczywiście pewnych rozwiązań prawnych i także budżetowych. Ale sądzę, że można powiedzieć że nowy rok to już będzie początek tej sytuacji – mówił prezes PiS.

QUIZ o Jarosławie Kaczyńskim. Pytania bez tabu nie tylko dla wyborców PiS Pytanie 1 z 17 Czy Jarosław Kaczyński ma żonę i dzieci? Ma tylko żonę Miał żonę, z którą ma jedno dziecko Nie ma żony i dzieci Dalej