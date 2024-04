Polityka zagraniczna

Prezydent Duda lobbuje za Ukrainą w Kanadzie. "Nie możemy być biernym obserwatorem"

"Sojusz Północnoatlantycki nie może sobie pozwolić na bycie biernym obserwatorem. Musimy wszyscy indywidualnie, ale zarazem kolektywnie, budować potężne siły zbrojne, bo to zaowocuje zbiorowym bezpieczeństwem Sojuszu" – akcentował prezydent Andrzej Duda podczas seminarium „Transatlantic Security in the Shadow of Russia’s Long War”.