Prezydencki fotel nie dla Szydło i Morawieckiego. Prezes Kaczyński poinformował o swojej decyzji

Eksperci badają szanse kandydata PiS

W PiS trwają już prace nad wyłonieniem kandydata do wyborów prezydenckich. Jednak sondaże, szczegółowe badania i socjologiczne analizy to jedno, a słowa prezesa partii to drugie. Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie powiedział, że Mateusz Morawiecki owszem, jest brany pod uwagę, ale nie jest idealnym kandydatem. - On jest wyjątkowo zdolny i go cenię. Ale chodzi o to, żeby postawić na kogoś kto ma realną szansę wygrać – mówił Kaczyński. Prezes zdradził też, że nie jest rozpatrywana możliwość postawienia na kobietę, co ma być właśnie efektem badań.

PiS ma duży problem

- Kwestia premiera Morawieckiego dla mnie jest oczywista. Wybory prezydenckie wygrywa ten kto ma najmniejszy negatywny elektorat, a były premier musiał większy czy mniejszy zdobyć. Cała sytuacja pokazuje, że PiS ma ogromny problem z wyborem kandydata. Widać ewidentnie, że chyba jest dopiero poszukiwanie pomysłu i pewnej strategii. Stąd też ta dosyć zaskakująca deklaracja, że kobieta nie będzie potencjalnym kandydatem. – mówi nam politolog dr Bartłomiej Machnik. Ekspert zgadza się jednocześnie z oceną szans Morawieckiego. Twierdzi, że jako były premier ma zbyt duży negatywny elektorat