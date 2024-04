Prezydenccy ministrowie znajdą się na listach do PE?! Szefowa kancelarii Dudy ujawnia, jak jest!

Grażyna Ignaczak-Bandych w środę (24 kwietnia) w Studiu PAP pytana była o to, ilu prezydenckich ministrów będzie kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ignaczak-Bandych odparła, że liczby te poznamy w tym tygodniu: - W momencie, kiedy się pojawiają listy, czy to do parlamentu, czy do samorządu, czy teraz do europarlamentu, jak już wiadomo kto kandyduje, to wtedy ja jako szef kancelarii przygotowuję dokument, z którym zapoznają się te osoby. Muszą potwierdzić, że znają warunki, na jakich będą funkcjonować w czasie kampanii. Jeśli chodzi o mnie, taki dokument mam przygotowany - powiedziała.

Dopytywana, ile kompletów dokumentów czeka na podpisy ministrów, odpowiedziała, że jest to dokument ogólny, a "ile osób podpisze, to zobaczymy". Na uwagę, że nie zaprzecza, że będą takie przypadki potwierdziła: - Nie zaprzeczam.

Wcześniej szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek w TV Republika mówił, że start w wyborach do PE rozważa sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, o tym samym temacie wspominał w rozmowie z "Super Expressem" prezydent Andrzej Duda. - Trwają na ten temat rozmowy, czyli na temat ministra Wojciecha Kolarskiego, najbliższego współpracownika, najbliższego przyjaciela prezydenta, że on wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego - podkreślił Mastalerek.

W latach 2011-2015 Wojciech Kolarski był dyrektorem biur poselskich Andrzeja Dudy podczas sprawowania mandatu eurodeputowanego. 2 maja 2019 r. Prezydent powołał Wojciecha Kolarskiego na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

