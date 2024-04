Rewolucyjny pomysł Kaczyńskiego! „W wyborach do PE może wystartować nawet stu posłów”

Na ostatniej prostej przed zatwierdzeniem list do PE, prezes Jarosław Kaczyński chce wprowadzenia potężnych zmian. Swoistym uzupełnieniem dla liderów, którzy będą walczyć o miejsce w Brukseli mają być politycy z pierwszych stron gazet. Posłowie. Teraz regionalne władze partii wcielają w życie życzenia prezesa. Trwa układanie na nowo list. W każdym spośród 13 regionów, większość z 10 miejsc stanowić mają obecni posłowie. - Wiele wskazuje na to, że utracimy kilka z obecnych 27 mandatów w PE. Chodzi o to, żeby zatrzymać ten trend. Może uda się dzięki temu ruchowi odbić chociaż jedno, czy dwa miejsca w Parlamencie Europejskim – mówi nam jeden z parlamentarzystów. Kolejny polityk PiS, z którym rozmawiamy liczy na to, że uda mu się uniknąć startu w wyborach do PE i zapewnia, ze nie jest w tym odosobniony. Skąd ta niechęć do pojawienia się na listach? Powodów jest kilka. Kampania wiąże się z wydatkiem co najmniej kilkunastu tysięcy złotych, z dziesiątkami mniejszych i większych spotkań. A czas i środki maja być tak naprawdę zainwestowane we wzmocnienie wyniku całej partii i liderów list. Rozwiązaniem nie jest brak zaangażowania, bo wyraźnie słabszy wynik może utrudnić dalszą karierę polityczną w szeregach PiS. Zatwierdzanie pierwszych list Prawa i Sprawiedliwości planowane było na wtorek, cały proces rozpocznie się jednak w czwartek. Także z powodu nowej koncepcji prezesa i układania „list śmierci” w wyborach do PE.

