Prezes Trybunału Konstytucyjnego: Ślubowanie w Sejmie niewystarczające do objęcia funkcji

Prezes TK uważa, że 4 sędziów wybranych przez Sejm nie nawiązało stosunku służbowego, ponieważ ich ślubowanie nie odbyło się przed Prezydentem.

Tylko 2 z 6 nowo wybranych sędziów rozpoczęło pracę w TK, gdyż złożyli ślubowanie bezpośrednio przed Prezydentem i przydzielono im już sprawy.

Brak informacji od Prezydenta o ślubowaniu uniemożliwia Prezesowi TK uznanie statusu pozostałych 4 wybranych sędziów.

Spór o ważność ślubowania w Sejmie i brak jednoznacznego stanowiska Prezydenta budzi pytania o procedury i podział wśród sędziów.

Ślubowanie sędziów TK pod znakiem zapytania

Prezes Trybunału Konstytucyjnego odniósł się do wydarzeń z czwartku w Sejmie, podkreślając, że nie spełniają one formalnych wymogów. W jego ocenie ślubowanie powinno odbyć się przed prezydentem, aby mogło wywołać skutki prawne.

„Nie mogę uznać, że czterech sędziów wybranych przez Sejm, którzy złożyli w czwartek ślubowanie przed Sejmem, nawiązali stosunek służbowy z Trybunałem Konstytucyjnym” – oświadczył prezes Bogdan Święczkowski.

Dwóch sędziów rozpoczęło pracę w Trybunale

Spośród sześciu wybranych osób tylko dwoje spełniło – zdaniem prezesa TK – wszystkie wymogi formalne. Chodzi o tych, którzy złożyli ślubowanie bezpośrednio przed głową państwa.

Jak poinformował Święczkowski: „Muszę z satysfakcją poinformować państwa, że państwo sędziowie objęli stanowiska sędziów. Zostały przydzielony im sprawy. otrzymają sprawy głównie skargi konstytucyjne, tak żeby mogli zająć się rozpoznawaniem tych najważniejszych dla Polaków spraw związanych z ich prawami”.

Nowi sędziowie mają zajmować się przede wszystkim sprawami dotyczącymi praw obywatelskich, co wskazuje na ich szybkie włączenie do pracy Trybunału.

Czterech wybranych bez możliwości objęcia urzędu

Pozostałe cztery osoby, mimo wyboru przez Sejm, nie rozpoczęły pracy w TK. Prezes podkreślił, że brak informacji od prezydenta uniemożliwia uznanie ich statusu.

„Każdemu z nich przekazałem, iż niestety nie mogę uznać, że nawiązali stosunek służbowy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, albowiem nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec prezydenta” – zaznaczył.

Spór o znaczenie wydarzenia w Sejmie

Święczkowski odniósł się także bezpośrednio do samego aktu ślubowania w Sejmie, podkreślając jego niejednoznaczny charakter. Wskazał, że tylko jednoznaczne stanowisko prezydenta mogłoby zmienić ocenę sytuacji.

Według prezesa TK obecna sytuacja prowadzi do podziału wśród nowo wybranych sędziów i rodzi pytania o obowiązujące procedury. Spór pokazuje, jak istotna jest interpretacja przepisów dotyczących zaprzysiężenia oraz rola poszczególnych instytucji państwa.

