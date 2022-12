Kaczyński w Chojnicach. Podczas spotkania doszło do awantury

Jarosław Kaczyński od miesięcy organizuje spotkania z mieszkańcami kraju, by zwiększyć poparcie, które jak się okazuje spada. Podczas swoich wystąpień prezes PiS kilkukrotnie powiedział coś, co miało negatywny wydźwięk, jednak największą kontrowersje wzbudziły jego słowa o pijących alkohol Polkach. Nieprzemyślane słowa skutkują jednak tym, że aż 44,8 proc. ankietowanych uważa, że spotkania Kaczyńskiego prowadzą do zmniejszenia poparcia, a zaledwie 15,5 proc. twierdzi odwrotnie. Wskazuje na to sondaż SW Research dla rp.pl., opublikowany w listopadzie br.

Wielu zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu, że unika on wdania się w dyskusję ze zgromadzonymi, ponieważ nikt z nich nie może zadać prezesowi pytania, a jedynie otrzymuje on kartkę z ówcześnie przygotowanymi pytaniami. Niektórzy uważają, że mogą być one ustawione. Ku zaskoczeniu, podczas spotkania w Chojnicach znalazł się śmiałek, który wykrzyczał do prezesa swoje pytanie. Czego dotyczyło? Zapytał on, czego lider PiS się boi, ponieważ każdemu spotkaniu towarzyszy całkiem spore grono policjantów. Na sali nastało poruszenie, niektórzy poparli mężczyznę, z kolei inni byli oburzeni. Jak na te słowa zareagował sam Kaczyński? Powiedział, że w nieładny sposób jego przemowa została przerwana, natomiast zapewnił mężczyznę, że odpowiedź na swoje pytanie otrzyma na koniec spotkania.

