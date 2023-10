i Autor: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Jarosław Kaczyński

Prezes PiS na Wawelu. Miesięcznica pogrzebu pary prezydenckiej

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki przyjechali w środę do Krakowa, by wziąć udział we mszy w katedrze na Wawelu oraz odwiedzić grób Lecha i Marii Kaczyńskich w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej.