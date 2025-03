i Autor: PAP/EPA

Ważne słowa

Premier Wielkiej Brytanii deklaruje. "Będziemy stać u boku Ukrainy tak długo, jak będzie trzeba"

Prezydent Ukrainy przyleciał do Londynu, gdzie spotkał się z brytyjskim premierem Keirem Starmerem. Szef rządu zapewnił o "niezachwianej determinacji" Wielkiej Brytanii w dążeniu do pokoju w Ukrainie. - Jesteśmy szczęśliwi, że mamy takich przyjaciół - stwierdził z kolei Zełenski, odnosząc się do relacji Ukrainy z Wielką Brytanią.