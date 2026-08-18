Premier Tusk z emocjonalnym apelem do prezydenta Nawrockiego. "Na miłość Boga"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-18 14:41

We wtorek (18 sierpnia 2026 roku) premier Donald Tusk zabrał głos podczas konferencji prasowej poprzedzającej posiedzenie rządu. W jej trakcie mówił m.in. o tym, gdzie najprawdopodobniej (99%) przebywa Marcin Romanowski i groził ujęciem agresorów z Bydgoszczy, którzy napadli na ukraińskie dzieci. W pewnym momencie Tusk nieoczekiwanie zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego. W emocjonalnych słowach zwrócił się do niego z gorącą prośbą.

Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. O apelu premiera do prezydenta przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Chung Sung-Jun/Pool Photo via AP, Fotostyk/Super Express Donald Tusk i Karol Nawrocki, polscy politycy, w kolażu zdjęć. Tusk w garniturze i krawacie na fioletowym tle, Nawrocki w marynarce z białą koszulą. Ich postaci ilustrują spór o ustawę o kryptowalutach, o czym pisze Super Biznes.
  • Premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu spotkał się z mediami.
  • W trakcie briefingu prasowego zwrócił się z emocjonalnym apelem do prezydenta.
  • Padły naprawdę wzniosłe słowa.

We wtorek rząd planuje przyjąć projekt ustawy, który ma usprawnić realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Przed posiedzeniem premier Donald Tusk informował, że nowe przepisy mają objąć takie przedsięwzięcia, jak m.in. budowa drogi krajowej nr 7 do Portu Morskiego w Gdyni, rozbudowa portów w Gdyni i Świnoujściu, budowa Przylądku Pomerania oraz rozwój sieci kolejowej wokół portów. Projekt ustawy zakłada szereg rozwiązań mających na celu przyspieszenie budowy strategicznych obiektów. Przyjęcie ustawy i podpis prezydenta to szansa na skrócenie terminów sądowych, ułatwienia w usuwaniu zieleni oraz wprowadzenie natychmiastowej wykonalności części pozwoleń.

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Po przedstawieniu założeń obrad, premier zwrócił się do prezydenta z emocjonalnym apelem:

- Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad, które kompletnie bez sensu paraliżują przedsięwzięcia, które są ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki. To jest wyścig z czasem i wyścig Polski o pierwsze miejsce na Bałtyku

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu premier wraz z prezydentem uczestniczyli w uroczystym chrzcie najnowszej jednostki marynarki wojennej. 

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KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK