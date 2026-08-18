Premier Tusk z emocjonalnym apelem do prezydenta Nawrockiego. "Na miłość Boga"

Premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu spotkał się z mediami.

W trakcie briefingu prasowego zwrócił się z emocjonalnym apelem do prezydenta.

Padły naprawdę wzniosłe słowa.

We wtorek rząd planuje przyjąć projekt ustawy, który ma usprawnić realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Przed posiedzeniem premier Donald Tusk informował, że nowe przepisy mają objąć takie przedsięwzięcia, jak m.in. budowa drogi krajowej nr 7 do Portu Morskiego w Gdyni, rozbudowa portów w Gdyni i Świnoujściu, budowa Przylądku Pomerania oraz rozwój sieci kolejowej wokół portów. Projekt ustawy zakłada szereg rozwiązań mających na celu przyspieszenie budowy strategicznych obiektów. Przyjęcie ustawy i podpis prezydenta to szansa na skrócenie terminów sądowych, ułatwienia w usuwaniu zieleni oraz wprowadzenie natychmiastowej wykonalności części pozwoleń.

Zobacz: Donald Tusk przekazał wieść ws. Marcina Romanowskiego! 99 proc. pewności na temat tego, gdzie jest polityk

Po przedstawieniu założeń obrad, premier zwrócił się do prezydenta z emocjonalnym apelem:

- Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad, które kompletnie bez sensu paraliżują przedsięwzięcia, które są ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki. To jest wyścig z czasem i wyścig Polski o pierwsze miejsce na Bałtyku

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu premier wraz z prezydentem uczestniczyli w uroczystym chrzcie najnowszej jednostki marynarki wojennej.

Galeria poniżej: Wyjątkowy gest Donalda Tuska. Tak pożegnał Andrzeja Morozowskiego. Niebywałe