Premier szykuje zmiany w rządzie. Politycy KO: Żurek może zapłacić za wyjazd Ziobry

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-05-18 5:10

Od dawna spekuluje się o kolejnej rekonstrukcji rządu. Ta nadchodząca spodziewana jest po wakacjach. Kto pożegna się ze stanowiskiem? Według naszych rozmówców z Koalicji Obywatelskiej, kończy się cierpliwość premiera wobec ministra sprawiedliwości. – Donald wściekł się na Waldka Żurka, gdy okazało się, że Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych – mówi nam ważny polityk z KO.

Waldemar Żurek

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Waldemar Żurek, były członek Krajowej Rady Sądownictwa, w ciemnym garniturze i krawacie, z przypinką polskiej flagi na klapie marynarki. Mężczyzna stoi w jasnym pomieszczeniu, z rozmytym tłem innych osób. Więcej o operacjach obcego wywiadu przeczytasz na Super Biznes.
  • Rekonstrukcja rządu po wakacjach może zakończyć się dymisją Waldemara Żurka, którego pozycja w oczach premiera wyraźnie słabnie.
  • Politycy KO twierdzą, że Tusk jest wściekły, bo to Żurek miał dopilnować działań wobec Ziobry, który tymczasem uciekł do USA.
  • W partii rośnie przekonanie, że minister „przespał” sprawę i zawiódł oczekiwania dotyczące rozliczeń polityków PiS.

Wyjazd Ziobry a rekonstrukcja rządu

Zbigniew Ziobro od 10 maja przebywa w USA, dokąd miał wyjechać z pomocą paszportu wydanego przez rząd Viktora Orbána. Niejasne pozostają okoliczności jego wyjazdu oraz aktualny status za granicą. Wciąż nie wiadomo też, gdzie znajduje się Marcin Romanowski, również ścigany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Jedne źródła mówią, że rekonstrukcja rządu nastąpi przed wakacjami, inne – że zaraz po nich. – Najpewniej dojdzie do niej po wakacjach. Roszady są zatem możliwe jesienią – mówi nasz informator z KO. Kogo obejmą zmiany? – Pozycja Waldka Żurka jest niestety coraz słabsza. Szkoda, bo pokładaliśmy w nim ogromne nadzieje, jeśli chodzi o rozliczenie polityków PiS. Donald Tusk sądził, że Waldek ma tam wszystko zabezpieczone, poukładane, jeśli chodzi o ściganie Ziobry, ale jak widać, Waldek to przespał – opowiada nam jeden z ważnych polityków KO.

Ziobro od dwóch lat żyje na walizkach. Najpierw Belgia później Węgry, teraz USA. "To gra o wysoką stawkę"

Poseł PiS wykiwał Żurka

Przypominamy, że Zbigniew Ziobro od co najmniej 10 maja przebywa w USA. Według ustaleń miał opuścić Europę, korzystając z tzw. paszportu genewskiego, dokumentu wystawionego mu przez węgierski rząd Viktora Orbána (63 l.). Wciąż nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do tego wyjazdu ani jaki status ma obecnie w Stanach Zjednoczonych. Niewyjaśnione pozostają również losy innego polityka ściganego w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, Marcina Romanowskiego (50 l.), który po zniknięciu z Budapesztu również przestał pojawiać się publicznie. Śledczy podkreślają, że obaj mogą próbować unikać odpowiedzialności, a ich aktualne miejsca pobytu i plany pozostają przedmiotem intensywnych ustaleń.

– Okazuje się, że Ziobro wykiwał Żurka, a przecież to Żurek miał ściągnąć Ziobrę do Polski – słyszymy od innego polityka KO.

Politycy PiS jadą na wyjazdowe posiedzenie klubu
Galeria zdjęć 94
AMERICAN DREAM ZIOBRY, ŻUREK GROZI NAWROCKIEMU, MORAWIECKI ZNÓW SIĘ BUNTUJE! | Dudek o Polityce
Sonda
Czy twoim zdaniem Żurek jest dobrym ministrem sprawiedliwości?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WALDEMAR ŻUREK
ZBIGNIEW ZIOBRO