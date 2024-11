Premier Donald Tusk przepraszał nauczycieli. i błogosławił Broniarza

- Być może zaskoczę państwa, ale muszę zacząć to nasze spotkanie od słowa „przepraszam”. Reprezentuję tutaj państwo polskie, które przez wiele ostatnich lat potraktowało was, nauczycielki i nauczycieli, ludzi jednego z najważniejszych zawodów w naszej ojczyźnie, w sposób niegodny. Pamiętam ten czas, kiedy do wszystkich zgryzot codziennego dnia i kłopotów, jakie towarzyszą wam w codziennej pracy, niskich zarobków, poddawanego w wątpliwość przez niektórych prestiżu waszego wspaniałego zawodu, dołączyło się też agresywne podejście władzy państwowej – mówił premier Donald Tusk.