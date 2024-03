Tusk znowu spotka się z rolnikami! Premier podał konkretną datę i złożył deklaracje

Co na to Lewica?

- Nie przez protesty szukam rozwiązania, które przyniesie ulgę polskim rolnikom, tylko dlatego, że wiem, że jest wiele zapisów, które szkodzą polskim rolnikom. Zarówno w zielonym ładzie, jak i w porozumieniu z Ukrainą o liberalizacji handlu. Umówiłem się z rolnikami na spotkanie w tym tygodniu, żeby zaraportować im kroki, jakie podjąłem od ostatniego spotkania. Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie. Sobota, godzina 10 rano, Centrum Dialog. Będę do dyspozycji – oznajmił premier.

Donald Tusk zapowiedział również, że złoży na ręce marszałka Hołowni projekt uchwały sejmowej dotyczącej sankcji na import żywności z Białorusi i Rosji:

- Jako polski Sejm wzywamy Komisję Europejską do przedłożenia propozycji nałożenia sankcji na import białoruskiej i rosyjskiej żywności i produktów rolnych do Unii Europejskiej. To, że nie ma sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności, to jeden z powodów, przez których spadły ceny skupu żywności i produktów rolnych spadły. To jeden z wielu powodów, przez który cierpią polscy i nie tylko polscy rolnicy.

CZYTAJ: Protest Rolników 27 lutego w Warszawie - mapa, trasa. Odbędzie się "marsz gwiaździsty na Warszawę”. Rolnicy sparaliżują stolicę

Szef rządu przypomniał też, że eksport żywności stanowi znaczące źródło dochodu dla Rosji i Białorusi. Premier podkreślił również, że zostaną podjęte rozmowy zmierzające do powrotu zasad handlu z Ukrainą do stanu sprzed wojny.

- Podkreślam, że nie ma to żadnego związku z moimi poglądami na temat konieczności pomocy pogrążonej w wojnie Ukrainie. Nasza pomoc nie może polegać na ułatwieniu wąskiej grupie osób w robieniu dużych interesów. (...) Będziemy wzywali Unię Europejską do niezwłocznej weryfikacji zapisów Zielonego Ładu Tu trzeba znaleźć dobrą drogę, nie opartą na przymusie – podsumował Donald Tusk.

Na środę rolnicy zapowiedzieli kolejny protest w Warszawie. Tym razem - chcą wjechać do stolicy ciągnikami i blokować trasy przejazdowe w centrum miasta. Zdaniem organizatora - na najbliższym proteście może być nawet 100 tysięcy osób.

Ogromny protest rolników przeszedł przez Warszawę. W centrum było gorąco Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.