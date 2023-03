Premier Morawiecki w Jaśle. "Głos ludzi z Jasła jest ważniejszy niż głos polityków z Berlina i Brukseli"

Premier Morawiecki w Jaśle. "Ruszamy na trasę rozmów z Polakami"

"W powietrzu czuć już pierwsze powiewy wiosny, zbliża się wiosna, a my ruszamy na naszą trasę rozmów z Polakami" - oświadczył szef rządu na początku spotkania.

Jak dodał, parlamentarzyści PiS, członkowie rządu, po raz kolejny ruszają w Polskę, bo chcą, "aby plan na kolejne cztery, a może osiem lat wykuwał się właśnie na takich spotkaniach, jak to".

Morawiecki wskazał, że podczas spotkań każdy będzie mógł zadać pytania, nawet te najtrudniejsze. "Pytania, obawy, lęki, frustracje, ale także nadzieje, refleksje i pomysły; wszystko to co was boli i to na co macie nadzieję, to będziemy chcieli omawiać na naszych kolejnych, wielkich spotkaniach, na naszej trasie spotkań z Polakami" - powiedział.

"To na takich spotkaniach wykuwa się program PiS"

Premier podkreśli ponadto, że te spotkania mają ogromny sens, gdyż "i poprzednie nasze pomysły, programy, plany właśnie powstawały na takich spotkaniach". "To na takim spotkaniu jak to urodziła się 13. i 14- emerytura. To na takich spotkaniach powstał pomysł wyprawki dla dzieci, wyprawki 300plus. To na takim spotkaniu wykiełkował pomysł rodzinnego kapitału opiekuńczego. To właśnie podczas rozmów z Polakami rozmawialiśmy o obniżeniu podatków, aby Polacy mogli jak najwięcej zarabiać netto, aby było jak najwięcej miejsc pracy".

Głosy rodaków ważniejsze od głosów polityków z Brukseli

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że istotne są dla niego przede wszytskim głosy rodaków. Zaznaczył, że dla zarówno dla niego jak i dla całej partii rządzącej "głos ludzi z Jasła jest ważniejszy niż głosy polityków z Berlina czy Brukseli".

Nie obyło się również do zaczepek rzuconych w kierunku lidera Platformy Obywatelskiej. "Tusk zamienił się teraz chyba w jakiegoś Hansa Klossa i próbuje pokazać, że jest taki antyniemiecki, ale ja powiem: nie ze mną te numery, Brunner" - powiedział szef rządu.

Premier Morawiecki uderza w opozycję

"Chcemy, aby nasze spotkania odbywały się pod biało-czerwoną flagą. Chcemy, aby te spotkania łączyły Polaków. Na spotkaniach Donalda Tuska nie widzimy naszej flagi. Dlaczego? Oni chyba się wstydzą Polski" - dodał Morawiecki.

Na spotkaniu pojawili się także przeciwnicy aktualnej władzy. Premier Mateusz Morawiecki postanowił to wykorzystać i po raz kolejny uderzył w opozycję. "Zwijanie szkół, zamykanie posterunków policji, wyprzedaż Polski, sprzedaż lasów - to była ich recepta na kryzys. Gdyby oni wrócili do władzy, to będzie dalej ich recepta" - powiedział.

"Niedawno w mediach społecznościowych zobaczyłem taki prosty wpis. Ktoś zapytał, że jeżeli rząd PiS nic nie robi tylko rozdaje pieniądze ludziom, to gdzie były te pieniądze w czasach PO? Pytajmy o to wszyscy. Zapytajmy się wszystkich członków Platformy, gdzie były te pieniądze .To jest proste pytanie, ale kluczowe" - ironizował premier Mateusz Morawiecki.

Po wypowiedziach Mateusza Morawieckiego, tłum zwolenników rządów Prawa i Sprawiedliwości skandował hasło "zwyciężymy".

