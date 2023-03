Co dziś robi była premier?

Jan Paweł II a pedofilia w Kościele. Po premierze dokumentu zawrzało

W poniedziałe 6 marca 2023 roku na antenie TVN24 premierę miał dokument Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3". Jak informuje stacja autor przedstawił i udowodnił w swoim repotażu, że "Karol Wojtyła wiedział o wykorzystywaniu seksualnym przez księży i ukrywał je jeszcze w Polsce, zanim został papieżem".

Po publikacji w przestrzeni publicznej zadrżało. Nie ma dnia, by w mediach nie pojawiały się kolejne komenatrze, opinie, informacje. Na fali płynących kontrowersji w Sejmie pojawiła się uchwała w "obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II".

Jak zmieniła się ocena papieża Jana Pawła II w oczach Polaków?

Redakcja "Rzeczpospolitej" we współpracy z SW Research postanowiła sprawdzić jak, w obliczu ujawnionych informacji zmieniło się posrzeganie papieża Jana Pawła II w oczach Polaków.

"Jak publikacje na temat tego, że Jan Paweł II, jeszcze zanim został papieżem, wiedział o przypadkach pedofilii w polskim Kościele, zmienia Pani/Pana ocenę papieża-Polaka?" - takie pytanie zadano respondentom.

34,7 proc. respondentów na tak zadane pytanie stwierdziło, że ocenia go gorzej.

5,9 proc. ankietowanych odparło, że ocenia go lepiej.

44,8 proc. respondentów stwierdziło, że te publikacje nie zmieniają ich oceny Jana Pawła II.

14,6 proc. ankietowanych nie słyszało o tej sprawie

"Co drugi badany (49%) w wieku między 35 a 49 lat oraz podobny odsetek osób (48%) z wykształceniem zasadniczym zawodowym nie zmienił swojej oceny Jana Pawła II po doniesieniach o jego wiedzy dotyczącej przypadków pedofilii w polskim Kościele. Tak samo zareagowała połowa (51%) respondentów z miast wielkości od 20 do 99 tys. mieszkańców oraz nieco większy odsetek (53%) badanych z dochodem do 2000 zł netto. Cztery osoby na dziesięć (41%) z wykształceniem wyższym oraz trochę mniejszy odsetek (38%) respondentów w wieku powyżej 50 lat gorzej ocenia papieża-Polaka po publikacjach na temat tego, że jeszcze przed swoim pontyfikatem wiedział o przypadkach pedofilii w polskim Kościele. Publikacje te zmieniają ocenę Jana Pawła II na gorszą także w przypadku prawie połowy (47%) badanych z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz podobnej części (46%) respondentów z miast o wielkości między 200 a 499 tys. mieszkańców" - informuje Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research cytowany przez portal "Rzeczpospolita".

