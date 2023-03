Joanna Fabisiak z KO zagłosowała razem z PiS-em. Borys Budka mówi o "faryzeuszach"

Uchwała w obronie dobrego imienia papieża Polaka przyjęta przez Sejm

Uchwała w obronie dobrego imienia Jana Pawła II została przyjęta przez Sejm. Uchwałę poparło: 227 posłów PiS, 23 posłów PSL-Koalicji Polskiej, siedmiu posłów Konfederacji, czworo Porozumienia, trzech Kukiz'15, trzech koła Polskie Sprawy i trzech niezrzeszonych. Przeciw uchwale było 39 posłów Lewicy, jeden poseł Polski 2050 (Tomasz Zimoch), jedna posłanka koła Lewicy Demokratycznej (Joanna Senyszyn), dwóch posłów koła Wolnościowcy (Artur Dziambor i Jakub Kulesza). Od głosu wstrzymało się 4 posłów.

Joanna Fabisiak głosuje z PiS. Borys Budka komentuje

W głosowaniu nie wzięło udziału 125 posłów Koalicji Obywatelskiej. Okazuje się, że jedna posłanka KO zagłosowała razem z PiS-em. Joanna Fabisiak poparła przyjęcie kontrowersyjnej uchwały.

Była to zaskakująca decyzja, ponieważ władze klubu podjęły decyzję o wprowadzeniu dyscypliny co - jak mówi w rozmowie z Onetem Borys Budka - "przyjęto z aplauzem". "Nikt rozsądny nie będzie wchodził w tego typu pisowskie wojenki" - dodał.

Borys Budka zapytany przez portal Onet o dalsze losy posłanki Joanny Fabisiak podkreślił, że "będzie to brane pod uwagę przy konstruowaniu list wyborczych".

Obrona Jana Pawła II przykrywką dla afer i konfliktów? Tak twierdzi Borys Budka

"Politycy partii władzy wykorzystując osobę Jana Pawła II, chcą przykryć złodziejstwo, kolesiostwo, nepotyzm, drożyznę, afery i konflikty we własnych szeregach. Ludzie bez kręgosłupa moralnego próbują pouczać innych, podczas gdy każdego dnia depczą wartości, o których mówił Jan Paweł II. Jeśli oni myślą, że zdjęcie papieża pozwoli im uniknąć odpowiedzialności za to, co robili przez ostatnie osiem lat, to grubo się mylą" - powiedział Borys Budka cytowany przez portal Onet.

