Premier Morawiecki: albo mafia vatowska, albo Polska dotrzymanego słowa

Jak mówił w niedzielę (4.06) premier, dla niego polityka jest ogromnym zobowiązaniem. "To, co staramy się robić, to później staje się rzeczywistością i wykonanymi inwestycjami. Polska zmienia się w każdym zakątku i pięknieje. Z dobrego zarządzania finansami publicznymi biorą się takie inwestycje dla mieszkańców jak ten plac zabaw" - powiedział podczas wizyty w Dobroszycach na placów zabaw, który dostał dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Mateusz Morawiecki zaznaczył jednocześnie, że dla polski gminnej, powiatowej, miast, miasteczek i wsi ważniejsze od danych makroekonomicznych jest to, czy w jaki sposób żyją ich mieszkańcy.

- Dla Polski gminnej i powiatowej, dla Polski miast, miasteczek i wsi najważniejsze jest to czy jest praca, czy przyciągane są inwestycje oraz czy tworzone są miejsca pracy, przedszkola, szkoły i żłobki - podkreślił.

Jak dodał, "mamy wybór, albo państwo mafii vatowskich, kiedy polityka to jest spacerek po parku, wszystko miłe i przyjemne, ale pieniądze wsiąkają w ziemię i nie ma z tego nic dla obywateli, albo Polska, gdzie w każdym zakątku, po kilku latach, nie mówimy o tym, co zrobimy w przyszłości, ale o tym co już zrobiliśmy. Polska dotrzymanego słowa. Polska, w której ludziom żyje się po prostu łatwiej" - mówił premier.

– W czasach naszych poprzedników polityka była jak film sensacyjny. Dużo efektów specjalnych, ale mało realizmu – mówił Mateusz Morawiecki. – Kiedy zabrakło pieniędzy w kasie państwa nasi poprzednicy sięgnęli po pieniądze, a to z podniesionego wieku emerytalnego, a to z podwyżki podatku VAT, stawek ZUS-u albo poprzez zabranie OFE.

Mamy jedno z najniższych poziomów bezrobocia w UE

Czytam dane Eurostatu, czyli Komisji Europejskiej, z których wynika, że bezrobocie w Polsce jest najniższe w całej Unii Europejskiej, a wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale zdecydowanie najwyższy wśród wielu krajów, które OECD przebadało i których dane zostały przedstawione parę dni temu" - powiedział szef rządu. Eurostat poinformował w ubiegłym tygodniu, że w kwietniu tego roku stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, wyniosła w Polsce 2,7 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej; to najniższy wskaźnik w UE. Dodano, że 2,7 proc. poziom bezrobocia odnotowano też w Czechach.

